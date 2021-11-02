Разработан прибор для диагностики скрытых повреждений авто

Специалисты "Швабе" (является частью "Ростеха") создали прибор для поиска дефектов кузова машины. Производитель уже получил патент на свою разработку.

Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости» Наталья Горшкова/РИА «Новости»

По словам инженеров, принцип функционирования устройства - осуществление импульсивного влияния с задействованием тепловизора на компонент машины для обнаружения неоднородных тепловых полей, что поможет в свою очередь выявить дефекты кузова автомобиля. Новинка должна получить востребованность на СТО, в дилерских пунктах и автосервисах.

В "Ростехе" заявили, что проект от "Швабе" на сегодняшний день не имеет аналогов, а сам аппарат сможет заметно улучшить качество контроля состояния кузовных компонентов. В дальнейшем благодаря технологии получится существенно преобразовать диагностику, снизив риск покупки некачественной машины на рынке.