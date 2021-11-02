Разработан прибор для диагностики скрытых повреждений авто

Специалисты "Швабе" (является частью "Ростеха") создали прибор для поиска дефектов кузова машины. Производитель уже получил патент на свою разработку.
По словам инженеров, принцип функционирования устройства - осуществление импульсивного влияния с задействованием тепловизора на компонент машины для обнаружения неоднородных тепловых полей, что поможет в свою очередь выявить дефекты кузова автомобиля. Новинка должна получить востребованность на СТО, в дилерских пунктах и автосервисах.
В "Ростехе" заявили, что проект от "Швабе" на сегодняшний день не имеет аналогов, а сам аппарат сможет заметно улучшить качество контроля состояния кузовных компонентов. В дальнейшем благодаря технологии получится существенно преобразовать диагностику, снизив риск покупки некачественной машины на рынке.
"Ростех" - отечественная госкомпания, учрежденная в 2007 году. Основателем является нынешний глава государства Владимир Путин. Цель создания корпорации - создание и продажа высокотехнологических промышленных продуктов военного и гражданского назначения. "Швабе" отвечает за разработку электронных оптических систем, предназначаемых для гражданских потребностей. "Ростех" сотрудничает с такими российскими автомобильными марками, как "АвтоВАЗ" и КамАЗ.