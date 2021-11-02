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Новый «бюджетный» кроссовер Honda ZR-V 2022 показали на фото

Car.ru
1 час назад

Honda продолжает заниматься разработкой нового компактного кроссовера для молодых и уверенных в себе людей.

Honda показала на фото компактный кроссовер ZR-V 2022
Фото: HondaHonda

Речь идет о модели, которая получит название ZR-V. Паркетник разрабатывался с учетом пожеланий владельцев, которые были собраны на основе отзывов. Honda одновременно готовит сразу две версии автомобиля. ZR-V это название, выбранное для внутреннего рынка. Для других стран кроссовер будет представлен как WR-V.

Подробные технические параметры не озвучены. Но ожидается, что ZR-V получит гибридную силовую установку. Вместе с ней будет работать механическая коробка передач или вариатор. Привод будет передним или полным. О сроках выхода ZR-V и техническом оснащении ничего неизвестно, также не разглашается и ценовая категория.

Honda

Производители стараются скрывать всю подробную информацию, касающуюся нового кроссовера. Но точно можно сказать одно, на российском рынке модель не появится, в планах у Honda выпустить автомобиль для европейского рынка.

Бортжурнал,Honda,
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