Honda показала на фото компактный кроссовер ZR-V 2022

Honda продолжает заниматься разработкой нового компактного кроссовера для молодых и уверенных в себе людей.

Фото: Honda Honda

Речь идет о модели, которая получит название ZR-V. Паркетник разрабатывался с учетом пожеланий владельцев, которые были собраны на основе отзывов. Honda одновременно готовит сразу две версии автомобиля. ZR-V это название, выбранное для внутреннего рынка. Для других стран кроссовер будет представлен как WR-V.

Подробные технические параметры не озвучены. Но ожидается, что ZR-V получит гибридную силовую установку. Вместе с ней будет работать механическая коробка передач или вариатор. Привод будет передним или полным. О сроках выхода ZR-V и техническом оснащении ничего неизвестно, также не разглашается и ценовая категория.

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