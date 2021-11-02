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Дизайн обновленного Mitsubishi Xpander раскрыли на видео

Motor.ruиещё 1
3 часа назад

Дизайн обновленного Mitsubishi Xpander раскрыли на видео
Фото: Motor.ruMotor.ru

Компания Mitsubishi готовится представить рестайлинговый кроссвэн Xpander — премьера запланирована на 8 ноября. Индонезийское подразделение компании опубликовало тизерный ролик, посвященный модели: на видео показали модернизированную оптику и обновленную переднюю часть. Ожидаются и изменения в технической части — на смену четырехдиапазонному автомату должен прийти вариатор. При этом мотор останется прежним — в Индонезии модель предлагается с 1,5-литровым «атмосферником» на 105 лошадиных сил.

Xpander продается с 2017 года: это семиместный автомобиль, который в Mitsubishi называют кроссвэном, то есть минивэном с элементами дизайна от вседорожника и внушительным дорожным просветом (он составляет 20 сантиметров).

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Позже в линейку добавили Xpander Cross, который отличается от стандартной модели габаритами, пластиковыми накладками на арках и порогах, а также наличием рейлингов на крыше. Первый рестайлинг Xpander пережил в прошлом году, и вот настало время для второго обновления.

Дизайн решетки радиатора изменился еще в ходе первого рестайлинга, зато теперь стилисты обновили и оптику. Xpander обзавелся T-образными фарами и задними фонарями с другой начинкой. По видео сложно понять, затронула ли модернизация бамперы, но, с большой долей вероятности, изменились и они. Салон не показали, однако по слухам, Xpander получит улучшенную мультимедийную систему.

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Производство обновленного Mitsubishi Xpander запустят на заводе в Индонезии уже в этом году, а следом к нему присоединится и рестайлинговый Xpander Cross.

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