Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.61
Войти в почту

Tesla отзывает в США почти 12 тыс. электромобилей из-за ошибки в программном обеспечении

Газета.Ru
39 минут назад

Компания-производитель автомобилей Tesla отзывает в Соединенных Штатах почти 12 тыс. электромобилей из-за ошибки в программном обеспечении, сообщает РИА «Новости».

Tesla отзывает в США почти 12 тыс. электромобилей
Фото: Aly Song / ReutersAly Song / Reuters

Отзыву в США подлежат 11 307 автомобилей марок Model S, Model, Model 3, выпущенные в 2017-2021 годах, а также Model Y выпуска 2020-2021 годов. Причиной отзыва стало выпущенное 23 октября обновления прошивки, из-за которого между двумя встроенными микросхемами происходит разрыв связи.

«Ошибка программного обеспечения может при определенной последовательности событий привести к ложным предупреждениям о лобовом столкновении или экстренном торможении», — указано в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США.

Бортжурнал,Tesla,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители