Немецкие СМИ: под брендом Lada продают сильно поношенные Dacia

К отечественному производителю АвтоВАЗ возникает много вопросов о качестве продукции. Немецкие СМИ считают, что под маркой Lada реализуют сильно изношенные автомобили Dacia.

В Auto Motor und Sport опубликовали новую статью, в которой Lada Niva обвиняют в слабом развитии автомобильного рынка России. Речь идет о том автомобиле, который производитель представит в 2024 году. По мнению зарубежных журналистов, данная модель забирает на себя все финансовые и производственные ресурсы. В качестве примера журналисты приводят модель Lada Largus - перелицованную версию Dacia Logan MCV.

Автомобиль предлагается на рынке России с 2012 года. Это можно было понять, если бы универсал относился ко второму поколению, но по технической части и по оснащению он относится именно к первой генерации. На рынке Германии Logan MCV не реализуют с 2013 года.