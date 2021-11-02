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Немецкие СМИ: под брендом Lada продают сильно поношенные модели Dacia

Car.ruиещё 1
3 часа назад

К отечественному производителю АвтоВАЗ возникает много вопросов о качестве продукции. Немецкие СМИ считают, что под маркой Lada реализуют сильно изношенные автомобили Dacia.

Немецкие СМИ: под брендом Lada продают сильно поношенные Dacia
Фото: Car.ruCar.ru

В Auto Motor und Sport опубликовали новую статью, в которой Lada Niva обвиняют в слабом развитии автомобильного рынка России. Речь идет о том автомобиле, который производитель представит в 2024 году. По мнению зарубежных журналистов, данная модель забирает на себя все финансовые и производственные ресурсы. В качестве примера журналисты приводят модель Lada Largus - перелицованную версию Dacia Logan MCV.

Автомобиль предлагается на рынке России с 2012 года. Это можно было понять, если бы универсал относился ко второму поколению, но по технической части и по оснащению он относится именно к первой генерации. На рынке Германии Logan MCV не реализуют с 2013 года.

Главное отличие Largus - внешний вид, который подвергся некоторым изменениям. Кроме того, производитель предусмотрел улучшенную шумоизоляцию и оформление салона. Напомним, что производитель предлагает универсал с двумя вариантами моторов - 1,6 на 90 л.с. и 1,6 на 106 л.с.

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