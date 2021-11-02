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Бюджетный седан от Skoda: как он будет выглядеть

Российская Газета
3 часа назад

Вслед за прототипами новой модели Slavia компания Skoda показала дизайнерские скетчи автомобиля, премьера которого состоится до конца ноября этого года.

Как будет выглядеть новый бюджетный седан от Skoda
Фото: SkodaSkoda

Skoda Slavia - модель для индийского рынка, которая приходит на смену Rapid. Новинка - не лифтбек, а седан, что не удивительно, ведь она является переосмыслением бразильского Volkswagen Vitrus. При этом линия крыши сделана максимально покатой.

Slavia получила уникальный дизайн в общекорпоративном стиле: с зауженными фарами c L-образными дневными ходовыми огнями, шестиугольной решёткой радиатора с массивной окантовкой, фонарями с узкой секцией, заползающей на крышку багажника. Характерным элементом дизайна новинки является оформление противотуманных фар.

Ранее Skoda объявила характеристики нового седана Slavia. Длина автомобиля составляет 4541 мм, размер колёсной базы - 2651 мм. На выбор будут предложены бензиновые моторы 1.0 TSI (115 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.), оба из которых могут агрегатироваться МКП, а также автоматической трансмиссией: первый - классическим "автоматом", более мощному положен 7-ступенчатый "робот" DSG.

Skoda
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