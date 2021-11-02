Как будет выглядеть новый бюджетный седан от Skoda

Вслед за прототипами новой модели Slavia компания Skoda показала дизайнерские скетчи автомобиля, премьера которого состоится до конца ноября этого года.

Фото: Skoda Skoda

Skoda Slavia - модель для индийского рынка, которая приходит на смену Rapid. Новинка - не лифтбек, а седан, что не удивительно, ведь она является переосмыслением бразильского Volkswagen Vitrus. При этом линия крыши сделана максимально покатой.

Slavia получила уникальный дизайн в общекорпоративном стиле: с зауженными фарами c L-образными дневными ходовыми огнями, шестиугольной решёткой радиатора с массивной окантовкой, фонарями с узкой секцией, заползающей на крышку багажника. Характерным элементом дизайна новинки является оформление противотуманных фар.

Ранее Skoda объявила характеристики нового седана Slavia. Длина автомобиля составляет 4541 мм, размер колёсной базы - 2651 мм. На выбор будут предложены бензиновые моторы 1.0 TSI (115 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.), оба из которых могут агрегатироваться МКП, а также автоматической трансмиссией: первый - классическим "автоматом", более мощному положен 7-ступенчатый "робот" DSG.