Названы способы приобретения автомобиля без накруток дилеров

Автодилеры из-за дефицита новых машин вынуждают покупателей переплачивать по несколько сотен тысяч рублей за ненужное дополнительное оборудование. О том, как не отдавать все свои деньги алчным бизнесменам и купить заветный автомобиль без переплаты, — в материале «Газеты.Ru».

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Самым простым способом обезопасить себя от переплаты за дополнительное оборудование, которое устанавливают дилеры, является прямая покупка машины у автопроизводителя. И сейчас это возможно через специальные сервисы онлайн-продаж — их запустили компании Hyundai, Renault, Kia, Volkswagen, Lada и УАЗ.

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При онлайн-покупке клиент самостоятельно из доступных опций выбирает те, которые считает нужными. При этом цена, указанная при оформлении заказа, останется неизменной, подчеркивают в автокомпаниях. По словам официального представителя Volkswagen в России Андрея Гордасевича, в такой ситуации дилер не вправе настаивать при выдаче автомобиля на какие-либо доплаты, поскольку покупка через сайт — это публичная оферта.

Интернет-продажи автомобилей постоянно растут. Как сообщили «Газете.Ru» в российском офисе Renault, если в 2016 году (когда компания запустила онлайн-шоурум) их доля составляла 0,6% от общего количества реализованных в России машин, то сейчас она выросла до 9,2%.

В неофициальных беседах представители автомобильных брендов признают, что не могут заставить дилерские центры продавать машины без дополнительного оборудования. Они советуют покупателям использовать все имеющееся варианты компромиссов с дилером, в том числе автокредит и «трейд-ин».

Пойти к китайцам

И если автодилеры европейских, американских, корейских и даже отечественных марок злоупотребляют своим текущим положением, то торговые сети китайских брендов максимально замотивированы дистрибьюторами набирать новых клиентов.

Выгодные предложения готовы сделать, в частности, марки Haval и Geely. В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» менеджеры автосалонов этих компаний заявили, что купить авто без допоборудования — возможно.

Путешествие за машиной

Еще одним способом приобрести автомобиль без переплаты (или с небольшой наценкой) эксперты считают покупку машины у региональных дилеров. Около 10-15% покупателей новых автомобилей готовы отправиться за машиной в другой регион, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, из-за дефицита автомобилей на рынке и навязывания дилерами дополнительного оборудования доля таких людей в перспективе будет только расти.

«Определенная часть потенциальных покупателей активно сравнивает предложения дилеров не только в своем городе, но и в других регионах», — отметил он.

По словам эксперта, нередко расходы на билеты и перегон автомобиля перекрывают разницу между стоимостью машины, например, в Москве и Казани.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Если раньше покупатели из регионов ехали за машинами в Москву, Санкт-Петербург и другие мегаполисы, то теперь наблюдается обратный процесс, считает он.

«В регионах по сравнению с крупными городами заметно ниже покупательская способность, поэтому дилеры там не так сильно задирают цены на дополнительно оборудование»,— объяснил эксперт.

В регионах нередко получается найти машину в той комплектации, которой, к примеру, нет в Москве или другом крупном городе, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по подбору автомобилей Алексей Вербицкий. Однако в этом случае нужно четко понимать, что машина не будет ждать клиента, добавил он. Есть риск, что автомобиль уже продали, а другого такого за эти деньги в автосалоне просто нет, предупредил автоподборщик.

Ситуация с принудительной установкой на машину дополнительного оборудования фактически является навязанной услугой, соглашаются юристы. Несмотря на это заставить дилера продать машину без них, крайне сложно, добавляют они.

«Необходимо будет доказать, что именно в тот момент, когда клиенту отказали в продаже машины без допов, на складе дилера были варианты в заводской комплектации. На практике это сделать практически нереально», — отметил юрист Сергей Смирнов.

Поведение дилеров в среднесрочной перспективе сыграет против них самих же, уверены эксперты.