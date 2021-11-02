«АвтоВАЗ» купит заводы с криминальным прошлым из «лихих 90-х»

Экс-актив беглого авторитета Качмазова отойдет "АвтоВАЗу"

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Советы директоров «АвтоВАЗа» и «КамАЗа» одобрили сделку по приобретению тольяттинским автогигантом автокомпонентной группы ОАТ. Входящие в нее предприятия, крупнейшие поставщики автокомпонентов на отечественные заводы, в 90-х и начале «нулевых» принадлежали группе СОК бизнесмена Юрия Качмазова, которого связывали с криминалом. Сейчас он федеральном розыске и скрывается от правосудия за границей. Подробнее о судьбе этого актива в истории «АвтоВАЗа», — в материале «Газеты.Ru».

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Анонсированную накануне сделку по приобретению «АвтоВАЗом» 40% доли ОАТ планируется завершить в конце 2021 года. Многие из заводов, входящих ныне в холдинг «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), были построены в советское время как предприятия-смежники ВАЗа, поставляющие для завода в Тольятти комплектующие для «советских Фиатов». Создание в СССР массового производства принципиально новой для страны машины потребовало радикального пересмотра стандартов на автокомпоненты и расходные материалы.

В частности, так началась история ДААЗа, входящего в ОАТ, – приказ министра автопрома СССР о строительстве в Ульяновской области Мелекесского завода кузовной арматуры, карбюраторов и вкладышей (после переименования города в Димитровград стал ДААЗом) был подписан в 1969 году. СААЗ выпустил первые амортизаторы для ВАЗ-2101 в 1970 году – сразу после начала сборки этой модели в Тольятти, в 1973-м завод вошел в производственное объединение ВАЗ.

Наследие СССР и войны «девяностых»

В ОАТ сейчас входит 10 предприятий в пяти регионах страны – в том числе Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ), производящий, в частности, компоненты топливной системы и систем охлаждения, компании «Автосвет» и «Освар», выпускающие фары и фонари, Скопинский автоагрегатный завод (СААЗ), выпускающий амортизаторы. Также группе принадлежат «Мотор-Супер» (фильтры, детали из пластика), «Вазинтерсервис» и «ЭВР» из Тольятти.

Более 90% продукции ОАТ предназначены для автомобилей Lada, подчеркивается на официальном сайте группы.

После распада СССР заводы автокомпонентов были приватизированы – и за контроль над ними, как и за самим «АвтоВАЗом», развязалась нешуточная борьба. По разным подсчетам, в криминальных разборках 1990-х за «АвтоВАЗ» погибли сотни людей – включая бандитов, предпринимателей, сотрудников правоохранительных органов и журналистов.

«В бандитских разборках и войнах за завод в Тольятти погибло более 500 человек.

Подтверждение тому — целая аллея на местном кладбище», — говорил в 2012 году гендиректор «Ростехнологий» (ныне «Ростех») Сергей Чемезов журналу Forbes, подготовившему масштабное расследование о группе «СОК».

По данным издания, одним из участников борьбы за активы вокруг «АвтоВАЗа» был бизнесмен Юрий Качмазов, начинавший свой путь в начале девяностых с перепродажи автомобилей. В 1994 году Качмазов основал группу «СОК», десять лет спустя она контролировала более 20 предприятий-поставщиков «АвтоВАЗа – включая те же ДААЗ, СААЗ, «Автосвет», «Освар» и «Мотор-Супер». Началось строительство автокомпонентной империи Качмазова с предприятия «Пластик» в Сызрани. В 2000 году под контроль «СОКа» перешел и завод «ИжАвто», на котором собирали автомобили «Иж», Lada и Kia.

В 2004 году оборот с продаж группы составлял $2 млрд, она производила 12% отечественных автомобилей.

В середине 1990-х «АвтоВАЗ» широко использовал бартер, расплачиваясь за комплектующие своими автомобилями, которые поставщики потом продавали.

Внезапно в 1996 году «Пластику» перестали отгружать машины. Несколько месяцев рабочие не получали зарплату. Через некоторое время в кабинете директора завода появились представители «СОКа» и предложили поделиться предприятием. Так «СОКу» перешло 50% акций «Пластика», объяснял журналу Forbes один из топ-менеджеров предприятия.

Падение после взлета

В 2005 году Качмазов договорился с многолетним директором «АвтоВАЗа» Владимиром Каданниковым о покупке автогиганта, но в Кремле решили иначе, писал журнал The New Times.

В результате завод перешел под контроль госкорпорации «Ростехнологии», а в декабре 2007 года была достигнута договоренность о продаже блокирующего пакета акций автоконцерна альянсу Renault-Nissan, еще по 25% акций остались тогда у инвесткомпании «Тройка Диалог» и «Ростехнологий». В 2014 году альянс Renault-Nissan получил контрольный пакет акций «АвтоВАЗа».

Уже после продаже блокпакета акций концерну Renault-Nissan предприятия «СОКа» продолжали поставлять тольяттинскому автогиганту компоненты, и дело не обходилось без конфликтов: так, весной 2009 года конвейер «АвтоВАЗа» вынужденно останавливался из-за того, что предприятия группы «СОК» синхронно прекратили отгрузку компонентов.

Скрылись от следствия

Миллиардер Юрий Качмазов и ряд других топ-менеджеров «СОКа» в феврале 2011 года были объявлены в розыск по обвинению в преднамеренном банкротстве «ИжАвто» и выводе с предприятия имущества на сумму в 6,4 млрд рублей. Сам Качмазов, а также топ-менеджеры компании Андрей Фролов и Юрий Амелин, бывший генеральный директор ОАО «Ижавто» Михаил Добындо и директор по экономике и финансам Евгений Страхов скрылись от следствия. Фролов и Амелин в ноябре 2011-го были найдены и задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах. Михаил Добындо в итоге избежал уголовного преследования.

В том же 2011-м был жестоко убит в Суздале бывший вице-президент группы «СОК», заместитель губернатора Ульяновской области и экс-глава администрации президента Южной Осетии Александр Большаков, который «слишком много знал про бизнес главы группы «СОК» Юрия Качмазова», писала газета «Известия».

Под государственным контролем

После вытеснения представителей группы «СОК» с «АвтоВАЗа» она постепенно потеряла контроль и над автокомпонентными предприятиями, а также заводом «ИжАвто», который сейчас принадлежит «АвтоВАЗу» и выпускает автомобили Lada Vesta. Поставщики компонентов, принадлежавшие «СОКу», вошли в новый холдинг ОАТ, который до 2018 года принадлежал структурам госкорпорации «Ростех». После этого он был передан под контроль «КамАЗа».

«Советы директоров «АвтоВАЗа» и КамАЗа» одобрили изменение акционерного капитала АО «ОАТ» с созданием совместного партнерства (ПАО «КамАЗ» будет владеть 45% акций, а АО «АвтоВАЗ» – 40% акций) для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов. Сделку планируется завершить к концу 2021 года после получения соответствующих разрешений регулятора», — цитирует «Интерфакс» совместное заявление автопроизводителей.