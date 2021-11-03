Цена на автомобили поднимется до конца года

Стоимость новых автомобилей в России вырастет еще на 4-5% до конца 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), пишут РИА Новости.

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Как сообщает издание, повышение стоимости автомобилей не прерывалось в течение всех 9 месяцев. До конца года паузы не ожидается, и цены на большинство моделей вырастут в пределах 4-5%.

Основные причины устойчивого повышения цен на автомобили — их дефицит и повышенный спрос. Эксперты не ожидают улучшения ситуации с поставками на склад новых моделей вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы с обеспечением связаны с недостатком высокотехнологичных электронных компонентов, отмечается в исследовании.

Специалисты Банкавто также провели анализ динамики средних цен на наиболее востребованные в России модели машин B-класса за три квартала 2021 года. Самый большой скачок цен произошел на модель Volkswagen Polo: на 27,4% к аналогичному периоду 2020 года, в среднем до 1,19 млн рублей. Следом расположились Lada Vesta (+14,1%, 1 млн рублей), Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 млн рублей), Lada Granta (+11,1%, 673 тыс. рублей) и Kia Rio (+10,3% 1,07 млн рублей).