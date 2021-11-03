На рынок выходит новый Haval Monster

Новый Haval Monster уже доступен для заказов на китайском рынке. В открытой продаже модель появится в декабре. Отличительной особенностью новинки стала двухэтажная архитектура фар.

Модель изменила внешний вид, появилась безрамочная радиаторная решетка, дверные ручки стали выдвигаться. Машина базируется на модульной платформе L.E.M.O.N., которая уже использовалась ранее на моделях Haval.

Новинка обещает стать новым флагманом производителя. Она оснащена новыми интересными функциями. Теперь связаться с автомобилем и управлять его функциями можно будет с помощью гаджетов и облачного сервера.

Автопарковочная система запоминает последние 50 метров пути, чтобы потом воспроизвести трек в обратном порядке, такая функция актуальна во время выезда с тесной парковки.

В салоне практически нет физических кнопок, функциями автомобиля можно управлять с помощью виртуальной панели, медиасистема оснащена 14.6-дюймовым экраном. Позже появится гибридный вариант.