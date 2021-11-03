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В России отзывают кроссоверы Nissan из-за проблемы с номером мотора

Motor.ru
2 часа назад

Росстандарт согласовал добровольную отзывную кампанию, которая затрагивает 514 автомобилей Nissan Terrano, сошедших с конвейера «Рено Россия» в период с 22 октября по 26 ноября 2020 года. Причина акции – в возможном отсутствии либо неправильном нанесении наклейки, устанавливаемой на номер двигателя для защиты от коррозии. Из-за производственной ошибки номер может заржаветь и его будет невозможно прочитать, уточняет ведомство.

В России отзывают кроссоверы Nissan
Фото: © Nissan© Nissan

Речь идет только о Nissan Terrano, оснащенных двигателем F4R – двухлитровым бензиновым «атмосферником» Renault, развивающим 143 лошадиные силы и 195 Нм крутящего момента. Такой же двигатель устанавливают на «близнеца» Terrano — Duster. Кроссоверы с 1,6-литровым 114-сильным мотором отзывная кампания не затрагивает.

Владельцев Terrano с подверженным ржавчине номером мотора пригласят в сервисные центры, оповестив по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта и записаться на обслуживание.

Для Nissan этого не первый отзыв в России в нынешнем году: в марте в сервис направили 4448 внедорожников Nissan Pathfinder, выпущенных с 4 августа 2014 по 23 декабря 2016 года. У этих автомобилей во время движения могут постоянно работать стоп-сигналы.

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