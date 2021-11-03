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Эксперт объяснил, прячет ли туман нарушения ПДД от камер

Газета.Ru
1 час назад

Разработчик передвижных комплексов видеофиксации Владимир Пригоровский рассказал РЕН ТВ, может ли туман скрыть от камер нарушения ПДД.

Прячет ли туман от камер нарушения ПДД
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Эксперт заявил, что камера фиксирует нарушение, только если виден номер машины.

По мнению Пригоровского, для камер страшен не столько туман, сколько снегопад. Фиксация знака происходит с расстояния 30-40 метров.

«Все камеры сейчас сделаны так: если они не читают номерного знака, то не будут сохранять нарушение», — раскрыл принцип действия камер для штрафов эксперт.

Бортжурнал,РЕН ТВ,
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