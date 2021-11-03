Ford перевел на электричество 43-летний пикап F-100

Одним из экспонатов Ford на нынешней выставке SEMA станет рестомод F-100 Eluminator — переведенный на электричество грузовичок 1978 года. У автомобиля важная миссия: показать потенциальным клиентам возможности первого «коробочного» электромотора Ford Performance, который уже сейчас доступен у официальных дилеров марки за 3900 долларов, или 279 600 рублей.

Фото: © Ford © Ford

Крейтовый Eluminator (номер в каталоге M-9000-MACHE) аналогичен электромоторам Mustang Mach-E GT. Он предназначен для перевода на электротягу машин с поперечным расположением двигателя (современные и ретромодели, пикапы, внедорожники) и выдает 285 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Производитель уточняет: тяговый электромотор допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования во всех 50 штатах Америки, то есть с конверсией не возникнет никаких юридических проблем.

Рестомод Ford F-100 Eluminator, как и серийный Mach-E GT, оснащен двумя электромоторами (по одному на ось). Комбинированная отдача системы — 488 лошадиных сил и 859 Нм крутящего момента. Пикап спроектирован Ford Performance и построен при поддержке мастерской MLe Racecars на кастомном шасси Roadster Shop. Грузовичок окрашен в серый колер Avalanche Gray с медными акцентами Cerakote Copper и установлен на трехсоставные 19-дюймовые колеса Forgeline. В отделке салона применены алюминий (из металла целиком отфрезерована передняя панель) и кожа растительного дубления.