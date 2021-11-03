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В Китае вывели на тесты соперника Aurus Arsenal

Motor.ru
2 часа назад

Китайская компания Hongqi («Хунцы», или «Красное знамя»), выпускающая автомобили для правящей партии КНР, запустила дорожные испытания новой модели – полноразмерного вэна, который может стать местным аналогом Aurus Arsenal. О роскошном автомобиле пока можно судить только по снимкам, опубликованным Autohome: судя по ним, это будет однообъемник с отличной от «Ауруса» полукапотной компоновкой с сильно наклоненным лобовым стеклом, а передок оформят в фирменном стиле люксовой марки, разработанном выходцем из Rolls-Royce.

В Китае вывели на тесты соперника Aurus Arsenal
Фото: Motor.ruMotor.ru

На шпионских фотографиях крупная решетка радиатора кажется еще более вытянутой по вертикали, чем у других моделей Hongqi, – к примеру, у представленного недавно большого внедорожника LS7. По бокам от решетки расположена «двухэтажная» светодиодная оптика. Корму еще предстоит дооформить: вэн лишен заднего бампера, а простенькие вертикальные фонари явно изготовлены для тестов и впоследствии будут заменены.

Autohome

Информации о конструкции и техническом оснащении новинки от Hongqi пока нет. Получит ли она бронированную версию, как российский Aurus Arsenal, пока неизвестно, однако это не исключено, учитывая профиль марки, выпускающей правительственные автомобили с 1958 года.

Что касается «Ауруса», то в сентябре, спустя три года после появления на улицах, однообъемник наконец получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Правда, в нем говорится лишь о бронированном варианте, снаряженная масса которого составляет внушительные 4950 килограммов. О крупносерийном производстве Arsenal пока речи не идет: ОТТС выдано на партию из ста экземпляров.

Бортжурнал,Rolls-Royce,Арсенал,
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