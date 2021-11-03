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В России отзовут новые внедорожники Mercedes-Benz из-за проблем с кузовом

Motor.ru
2 часа назад

Росстандарт согласовал очередной отзыв, который затронет 63 кроссовера Mercedes-Benz GLB, проданных в России в период с 2020 по 2021 год. Ремонтные работы понадобятся автомобилям, у которых обнаружили некачественную герметизацию передних колёсных арок. Представители компании оповестят владельцев транспортных средств при помощи рассылки писем, после чего бесплатно исправят заводские дефекты.

Новые Mercedes-Benz отзовут из-за проблем с кузовом
Фото: © Mercedes© Mercedes

В сервисные центры отправят 63 экземпляра Mercedes-Benz GLB, реализованных в России с 2020 по 2021 год. Под отзыв попали вседорожники, у которых обнаружили некачественную герметизацию кузова в области передних колесных арок. У всех автомобилей проверят пространство для ног водителя и переднего пассажира и при необходимости проведут повторную герметизацию кузова.

В ближайшее время представители компании уведомят владельцев транспортных средств, попавших под отзыв, с помощью рассылки писем. Все работы сотрудники сервисных центров выполнят бесплатно.

В конце октября Россандарт объявил об отзыве более 31 000 Audi A4 и A6, сошедших с конвейеров с 2005 по 2011 годы. В сервисные центры отправят автомобили, у которых обнаружили дефектные подушки безопасности, которые могут непроизвольно взорваться и «выстрелить».

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