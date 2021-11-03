Volkswagen Nivus получит новую базовую версию

Автопроизводитель Volkswagen готовится представить новую базовую комплектацию модели Nivus. Более дешевое исполнение будет запущено в продажу уже в конце 2021 года.

Компания Volkswagen активно расширяет линейку Nivus. В этот раз будет представлена базовая модификация, которая отличится бюджетной стоимостью. Новинку сперва представят в Аргентине. Данную информацию подтвердил коммерческий директор автоконцерна Мартин Массимино.

Новое исполнение получило наименование 170 TSI. Известно, что автомобиль оснастят силовым агрегатом с меньшей мощностью. Как сообщают в компании, специалисты установят простую версию мотора 1.0 TSI мощностью 101 л.с.

Компоновка автомобиля будет такой же, как в Late Up! Pepper, который предлагается с 5-ступенчатой МКПП. Трансмиссия для новинки до сих пор остается неизвестной. Есть только предположения, что это будет 6-ступенчатая АКПП, которая используется в более дорогих моделях.