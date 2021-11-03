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Volkswagen Nivus получит новую базовую версию

Car.ru
1 час назад

Автопроизводитель Volkswagen готовится представить новую базовую комплектацию модели Nivus. Более дешевое исполнение будет запущено в продажу уже в конце 2021 года.

Volkswagen Nivus получит новую базовую версию
Фото: Car.ruCar.ru

Компания Volkswagen активно расширяет линейку Nivus. В этот раз будет представлена базовая модификация, которая отличится бюджетной стоимостью. Новинку сперва представят в Аргентине. Данную информацию подтвердил коммерческий директор автоконцерна Мартин Массимино.

Новое исполнение получило наименование 170 TSI. Известно, что автомобиль оснастят силовым агрегатом с меньшей мощностью. Как сообщают в компании, специалисты установят простую версию мотора 1.0 TSI мощностью 101 л.с.

Компоновка автомобиля будет такой же, как в Late Up! Pepper, который предлагается с 5-ступенчатой МКПП. Трансмиссия для новинки до сих пор остается неизвестной. Есть только предположения, что это будет 6-ступенчатая АКПП, которая используется в более дорогих моделях.

Напомним, что на рынке Бразилии представлена модификация 200 TSI, мощность которой составляет 116 и 128 л.с. "Гибкие" версии могут заправляться не только бензином, но и этанолом.

Бортжурнал,Volkswagen,
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