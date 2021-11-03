BMW в конце списка. Какие автомобили не теряют в цене

С ростом уровня инфляции и валютными колебаниями автомобиль стал рассматриваться многими в качестве актива. Это происходит далеко не со всеми моделями, однако есть варианты, брать которые оказывается выгодно с точки зрения сохранения денег.

Фото: Toyota Toyota

К такому выводу пришли эксперты портала Drom, проанализировав данные маркетингового исследования одного из агентств. За основу были взяты несколько миллионов объявлений о продаже автомобилей в первом квартале 2018 года и первом квартале 2021. Пиковые цены исключались из анализа, поскольку это все-таки единичные случаи.

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Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с механической коробкой и бензиновым двигателем 2.7 занимает первое место с сохранением стоимости на 116,8 процента. Далее следует полноприводная Toyota Fortuner с механической трансмиссией и 2.7-литровым бензиновым двигателем (116,2 процента). На третьем месте - переднеприводный Hyundai Tucson с бензиновым двигателем 2.0 и механической коробкой (115,6 процента).

Надежность механической коробки передач не всегда обеспечивает сохранение стоимости. В топ-20 автомобилей рейтинга 11 моделей имеют автоматическую коробку передач. Среди них - седан Mazda 3 с бензиновым двигателем 1.6 (115,6 процента), полноприводный Toyota Land Cruiser с бензиновым двигателем 4.6 (114,3 процента), Toyota Land Cruiser Prado с полным приводом и бензиновым двигателем 2.7 (113 процентов), кроссовер Renault Koleos с бензиновым двигателем 2.0 и полным приводом (112,5 процента) и другие.

Бывает так, что версия автомобиля с МТ заметно проигрывает "автомату". К примеру, у субкомпактного кроссовера Haval H2 вариант с гидромеханической АКП потерял в цене менее 5 процентов, а обычная "механика" - почти 15 процентов. Дело в потребительской оценке особенностей машины: при езде на втором варианте не по асфальту водитель чувствовал запах горелого сцепления. Связано это было с требованием отключать ESP в таких условиях, чего большинство владельцев не делало. Формально вина за вышедшее из строя сцепление лежала на самих водителях, но рынок на это отреагировал ценовыми скачками.

Список автомобилей бюджетного сегмента, хуже всего сохранивших стоимость за три года, возглавляет минивэн Peugeot Partner VP с дизельным мотором 1.6, передним приводом и механической коробкой. Он сохранил всего 64,9 процента стоимости. Вслед за ним следует вариант с бензиновым двигателем - 65,3 процента. На третьем месте минивэн Citroen C4 Picasso с автоматической коробкой, дизельным двигателем 1.6 и АКП - 66,5 процента. Далее следуют варианты Skoda Octavia. Переднеприводный бензиновый универсал 1.6 с "автоматом" сохранил в стоимости лишь 67 процентов, а модель с двигателем 1.4 на "механике" - 70,6 процента.

Причины, по которым автомобили попали в список худших по сохранению стоимости, весьма индивидуальны. Например, пикап УАЗ оказался там из-за неудачной конструкции кузова, а вот его собратья "Патриот" и "Хантер" потеряли в цене не так сильно. Toyota Prius подешевела потому, что она гибрид. А вот большой седан Kia Quoris - из-за того, что "корейцы" в данном сегменте вообще за пределами потребительского понимания. Типаж сыграл плохую службу и в стоимости Peugeot Partner и Volkswagen Caddy.

А что же с отечественными автомобилями? Лидером по падению стоимости у Lada стала Kalina, которую в августе 2018 года объединили с семейством Granta.

Наиболее ликвидной у АвтоВАЗа стала Vesta. Например, универсал Vesta SW с двигателем 1.8 ВАЗ-21179 и "механикой" в цене потерял всего лишь 0,3 процента. А вот, например, седан Vesta Cross с мотором 1.8 АМТ "просел" более чем на 11 процентов.

Теперь - о премиальных автомобилях. Лидером по сохранению стоимости в люксовом сегменте по итогам трех лет стал переднеприводный седан Lexus ES с бензиновым двигателем 3.5 и АКП - 113,1 процента. За ним следуют две полноприводные разновидности Audi A3 с двигателями 2.0. И седан и хэтчбек сохранили стоимость на 111,1 процента.

Вообще в этом сегменте стоимость зависит не от марки, а от модели и модификации автомобиля. Например, у Porsche Cayenne в цене просела версия с наиболее мощным 4.0-двигателем. А остальные либо выросли, либо подешевели несущественно.

Среди премиальных аутсайдеров больше других "просел" полноприводный седан BMW 7 Series с АКП и дизельным двигателем 3.0 - 60,3 процента. За ним идет универсал Mercedes-Benz E-Class с задним приводом, бензиновым двигателем 2.0 и "автоматом" - 62,5 процента. Далее - седан Jaguar XJ с АКП, бензиновым мотором 3.0 и АКП - 62,7 процента.