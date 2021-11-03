Как правильно хранить летние шины

Смена летней резины на зимнюю ставит перед водителями вопрос – где хранить летние шины. При неправильной зимовке они быстро испортятся и потребуют дорогостоящей замены весной.

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Как правильно подготовить шины к хранению?

Снятые шины необходимо вначале вымыть, рекомендует портал "110 км". После этого из протектора нужно удалить мелкие камни – они могут испортить его рисунок.

Опытные водители на зиму смазывают шины силиконовой смазкой. Она защищает покрышки от микротрещин.

Перед хранением резину упаковывают в пропускающий воздух материал. Заворачивать шины в полиэтилен не рекомендуется – они могут пострадать от конденсата. Некоторые водители приобретают для зимних шин специально сшитые чехлы.

Хранить шины в сборе или снимать с дисков?

Некоторые водители осенью снимают летнюю резину с дисков, другие предпочитают хранить колеса в сборе. Специалисты рекомендуют второй вариант, если есть возможность использовать два комплекта дисков.

Шины без дисков нельзя хранить горизонтально друг на друге – нижние за зиму деформируются. Их хранят вертикально, несколько раз за сезон поворачивая.

Шины на дисках можно хранить стопкой – они не так боятся давления. Многие водители подвешивают шины на дисках к потолку или стене гаража – так они занимают меньше места и хорошо проветриваются.

В каких условиях хранят шины зимой?

Покрышки нельзя хранить вблизи источников тепла. В отапливаемом гараже их советуют держать в противоположном углу от источника тепла. Сильных холодов материал шин тоже боится. Лучше всего, если температура не будет опускаться ниже -10°C. Холодной зимой в неотапливаемом помещении шины лучше дополнительно укрывать чем-то теплым.