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Автомобили в России научат предсказывать аварии

Мир24иещё 1
2 часа назад

Автомобили в России научат предсказывать аварии. По словам ученых, в ближайшем будущем машины, передвигающиеся по дорогам страны, смогут получить систему технического зрения. Работа над технологией проводится силами НТИ «Сенсорика» на территории Сколково, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что модуль технического зрения – это мультикамерная платформа. Она представляет собой вычислитель для нейронных сетей. Ее можно запрограммировать под различные задачи. И в ней предусмотрено использование камер с минимальным уровнем задержки сигнала – не более одной десятой секунды.

Автомобили в России научат предсказывать аварии
Фото: МТРК «МИР» / Игорь МедведевМТРК «МИР» / Игорь Медведев

В этом и заключается научно-техническая новизна. Ведь обычная камера видеонаблюдения просто фиксирует факт столкновения, а эта поможет заранее разглядеть угрозу и предотвратить ДТП.

Технология пока проходит тесты на Toyota Prius. В будущем ученые рассчитывают предложить техническое зрение для всех автомобилей в России. Серийный выпуск модулей должен начаться в марте будущего года на калужском заводе «Автоэлектроника». Стоимость системы пока не раскрывается.

Ранее эксперты назвали самый популярный автомобиль в России. Lada Vesta с августа этого года остается бестселлером на российском авторынке. В октябре продано 10,3 тысяч машин семейства Lada Vesta. Другие две модели, которые входят в тройку лидеров авторынка в 2021 году, в октябре приобретали не так активно – продажи Lada Granta составили 7,3 тысячи авто, Kia Rio – 7 тысяч машин.

Бортжурнал,Toyota Prius,Lada Granta,Lada Vesta,Kia Rio,Kia,Toyota,Lada,РИА Новости,
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