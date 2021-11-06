Опасные ловушки: как навигаторы подставляют водителей

Электронная навигация может стать причиной ДТП

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Слепое следование подсказкам навигатора нередко заканчивается курьезными, а в ряде случаев и опасными инцидентами. Водители застревают под низкими мостами и на узких улицах, оказываются в тайге. О том, как избежать ошибок при использовании электронного помощника, в материале «Газеты.Ru».

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Накануне полицейским, спасателям и волонтерам Красноярского края и Иркутской области пришлось двое суток прочесывать тайгу в поисках пропавшего автомобилиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

«Сотрудникам органов внутренних дел он [водитель] рассказал, что, отправившись в отдаленный поселок и не зная точного маршрута, доверился навигатору, который завел его в другую отдаленную таежную местность», — сообщает региональный главк МВД.

Машина застряла в снегу, самостоятельно выбраться из ловушки не получилось, мобильная связь в этом месте не работала.

В результате водителю пришлось две ночи провести в автомобиле, пока в баке не кончилось топливо.

На третьи сутки автомобилист решил бросить застрявшую машину и добираться пешком до ближайшего населенного пункта, находившегося в 20 километрах от места происшествия. В пути его и обнаружила одна из поисковых групп. Как отмечают в полиции, сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Узкая улица и невысокий мост

Нередко навигатор может стать и причиной ДТП. Как сообщает британский портал Autotvolution, в конце октября гражданин Великобритании путешествовал по стране семьей на автомобиле с прицепным кемпером. Неподалеку от Кембриджшира он понадеялся на подсказки навигатора и направил машину в проезд под невысоким мостом. В результате сам автомобиль проехал под низким железнодорожным мостом, а вот дом на колесах не вписался в габариты и застрял под ним.

По словам очевидцев, на эвакуацию застрявшего кемпера у полиции и коммунальных служб ушло несколько часов. В происшествии никто не пострадал, однако автотуристам пришлось радикально пересмотреть планы на дальнейшее путешествие: из-за аварии крыша кемпера серьезно пострадала.

В схожей ситуации недавно оказался и водитель суперкара Ferrari Roma в одном из городов Италии. Автомобилиста навигатор завел на улицу, где расстояние между домами едва превышало ширину самого автомобиля. Постепенно улица сузилась так, что дальнейшее движения стало невозможным.

Чтобы выехать из западни, водителю спорткара пришлось сдавать задним ходом и просить помощи прохожих.

Получил ли в ходе этих маневров автомобиль какие-то повреждения, неизвестно.

Затопленный мост

Беспечное доверие навигатору может привести и к более серьезным последствиям. Например, в индийском штате Махараштра 34-летнему водителю Сатише Гуле и двум его пассажирам, путешествующим по стране, пришлось прыгать в воду, когда их внедорожник оказался на затопленном мосту через реку, сообщает The Indian Express.

По данным местной полиции, в какой-то момент водитель заблудился и решил прибегнуть к помощи электронного штурмана. Навигатор проложил кратчайший маршрут к искомой точке через переправу. Однако мост, через который пролегал их путь, как оказалось, открыт для движения лишь в определённые месяцы.

В сезон дождей из-за подъема уровня реки он уходит под воду.

Автомобилист не знал об этой особенности, а поскольку дело происходило ночью, вовремя не заметил опасность.

Всем троим удалось выбраться из тонущего Toyota Fortuner. Однако, на свою беду Сатиш Гуле, находившийся за рулем, не умел плавать и не смог добраться до берега.

Следить за знаками и обновлениями

Недавно инспекторы ГИБДД Сочи задержали водителя, который двигался навстречу основному потоку транспорта. В своих объяснениях автоинспекторам он указал, что следовал указаниям навигатора и не заметил дорожных знаков, рассказали «Газете.Ru» в отделе пропаганды ГИБДД Краснодарского края. Автомобилисту за это нарушение согласно ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ, грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до полугода, отметили в Госавтоинспекции.

Подсказки электронного штурмана не освобождают автомобилиста, нарушившего ПДД от ответственности, считают юристы.

«Управляя автомобилем, водитель должен руководствоваться прежде всего требованиями дорожных знаков и разметки: навигатор лишь подсказывать ему маршрут», — отметил адвокат московской коллегии «Князев и Партнеры» Антон Лелявский.

Обезопасить себя от некорректной работы электронного штурмана можно регулярным обновлением соответствующих приложений на смартфонах, а также систем навигации, встроенных в автомобиль, уверен координатор компании «Автотур», эксперт в области навигации Андрей Киняпин. По его словам, тот или иной сбой происходит чаще всего на устройствах, которые давно не проходили обновление.