Обновлённый седан Audi A8 и кроссовер Haval Monster: главное за неделю

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: рестайлинговые Audi A8 и S8, гиперкар Spyros Chaos, 43-летний электрический пикап Ford, кроссовер Haval Monster и электрокроссовер Volkswagen ID.5.

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Компания Audi представила обновленный A8. Рестайлинговая модель получила ряд визуальных обновлений, инновационную светотехнику, а также новейшую информационно-развлекательную систему и дополнительные опции для задних пассажиров. Седан появится в продаже на европейском рынке в декабре 2021 года. Вместе с традиционным исполнением рестайлинг пережил и «заряженный» S8. Представительский седан получил решетку радиатора c «трехмерным» узором, иной бампер с массивными воздухозаборниками, обрамленными хромированной отделкой, которая сочетается с новыми колесными дисками диаметром от 18 до 21 дюйма. Главным же изменением в передней части стала головная оптика, которая состоит из 1,3 миллиона микрозеркал в каждой фаре.

Греческая фирма Spyros Panopoulos Automotive, принадлежащая тюнеру Спиросу Панопулосу, рассекретила долгожданный ультракар Chaos. Двухдверка будет доступна в двух исполнениях: Earth Version и Zero Gravity. Они будут отличаться мощностью силовой установки, динамическими характеристиками, а также материалами и методами изготовления основных компонентов двигателя. В планах Панопулуса построить всего 20 таких автомобилей. Обе версии «Хаоса» имеют одинаковые размеры: длина, ширина и высота равны 5053, 2068 и 1121 миллиметр соответственно. В движение их приводит битурбомотор V10 4.0 с «сухим» картером, в первом случае развивающий 2048,7 лошадиной силы (1389,4 Нм), во втором — 3064,7 силы (1983,5 Нм). Коробка — преселективный «робот» с семью или восемью передачами.

Одним из экспонатов Ford на нынешней выставке SEMA станет рестомод F-100 Eluminator — переведенный на электричество грузовичок 1978 года. У автомобиля важная миссия: показать потенциальным клиентам возможности первого «коробочного» электромотора Ford Performance, который уже сейчас доступен у официальных дилеров марки за 3900 долларов, или 279 600 рублей. Крейтовый Eluminator (номер в каталоге M-9000-MACHE) аналогичен электромоторам Mustang Mach-E GT. Он предназначен для перевода на электротягу машин с поперечным расположением двигателя (современные и ретромодели, пикапы, внедорожники) и выдает 285 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Тяговый электромотор допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования во всех 50 штатах Америки.

В Китае открыли прием заказов на новую модель марки Haval — компактный кроссовер Monster (он же Shenshou на домашнем рынке), который первым примерил обновленный фирменный дизайн. В основе Монстра лежит модульная платформа L.E.M.O.N., в движение его приводит 1,5-литровый мотор, а в список опций входят полуавтопилот, система автоматической парковки с функцией памяти и огромный планшет мультимедийной системы, который необычным образом интегрирован в единую панель с виртуальной «приборкой». Для Monster заявлены две модификации. Первая — с 1,5-литровым бензиновым двигателем 4B15C, который развивает 184 лошадиные силы, сочетается с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Вторая — с мотором объемом 2,0 литра (его отдача не уточняется) и полным приводом.