Cамые популярные кроссоверы Geely подорожали

Компания Geely скорректировала прайс-листы трех из четырех вседорожников, представленных на российском рынке. Как заметили аналитики «Цена Авто» в ходе мониторинга цен на сайтах производителей, речь идет об Atlas, новом Atlas Pro и бестселлере китайской марки – Coolray. Рекомендованная розничная стоимость автомобилей во всех имеющихся комплектациях увеличилась на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, что составляет 0,5-1,4 процента от прежней цены.

Фото: © Geely © Geely

Кроссовер Geely Atlas подорожал на 10 тысяч рублей (0,5-0,7 процента), его новая цена лежит в диапазоне от 1 421 990 до 1 951 990 рублей. Atlas Pro, появившийся на российском рынке в сентябре, стал дороже на 20 тысяч рублей (0,9-1,0 процента), и теперь предлагается за 2 039 990-2 204 990 рублей. Такую же прибавку – 20 тысяч рублей – получил Coolray, в случае с которым она равна 1,2-1,4 процента от прежней цены. Розничная стоимость самой доступной модели марки варьируется от 1 406 990 до 1 711 990 рублей.

Средневзвешенная цена Geely Atlas в дилерских центрах по итогам октября составила 1 851 300 рублей, что ближе к максимальной рекомендованной стоимости. За Atlas Pro в среднем просили 2 131 400 рублей, а за Coolray – 1 720 200 рублей, что выше верхней ценовой планки производителя.

Что касается продаж, то с января по сентябрь россияне купили 16 651 автомобиль Geely. Coolray разошелся в количестве 7769 экземпляров, а второе место занял Atlas с 6728 покупателями. Третьей по популярности стала модель Tugella, на которой за девять месяцев остановили выбор 1036 жителей России.