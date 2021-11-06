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Как ставить машину, чтобы эвакуатор не смог её забрать?

Car.ru
2 часа назад

Как ставить машину, чтобы её не погрузили на эвакуатор и не увезли на штрафстоянку? Водители прибегают к абсурдным хитростям, чтобы на их автомобили "не позарились".

Как ставить машину, чтобы эвакуатор не смог её забрать?
Фото: Car.ruCar.ru

Человек в салоне. Сотрудники ГИБДД не имеют права эвакуировать автомобиль, если в салоне находится человек. Поэтому владелец может взять с собой пассажира-попутчика, ребёнка или жену и попросить его посидеть в машине, пока он отойдёт на минут двадцать.

Фиксация автомобиля. Иногда владелец просто берёт цепь и замок, и привязывает свою машину к ограждению или, например, дереву. И загрузить её уже не получится. Конечно, работники ГИБДД могут сорвать замок или перепилить цепь, но на практике никогда этого не делают.

Специальные приспособления. В автомагазинах можно приобрести так называемые "антиэвакуаторы". Устройство представляет собой металлический щит, который крепится к колесу и не позволяет эвакуатору захватить его. Стоит такое приспособление не более двух тысяч рублей.

Нерабочие способы. Наклейка "инвалид", как способ обмана ГИБДД - не работает, поскольку в таком случае следует предъявить соответствующий документ. Оставлять в салоне детей до семи лет нельзя. Некоторые водители полагают, что механизм эвакуатора не сможет захватить передние колёса, если их полностью вывернуть, но это не так.

Самый действенный метод. Как всегда, он очевиден. Если соблюдать ПДД и парковаться в предназначенных для этого местах - никаких проблем с ГИБДД и эвакуацией не будет.

Бортжурнал,ГИБДД,
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