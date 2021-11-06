Как ставить машину, чтобы эвакуатор не смог её забрать?

Как ставить машину, чтобы её не погрузили на эвакуатор и не увезли на штрафстоянку? Водители прибегают к абсурдным хитростям, чтобы на их автомобили "не позарились".

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Человек в салоне. Сотрудники ГИБДД не имеют права эвакуировать автомобиль, если в салоне находится человек. Поэтому владелец может взять с собой пассажира-попутчика, ребёнка или жену и попросить его посидеть в машине, пока он отойдёт на минут двадцать.

Фиксация автомобиля. Иногда владелец просто берёт цепь и замок, и привязывает свою машину к ограждению или, например, дереву. И загрузить её уже не получится. Конечно, работники ГИБДД могут сорвать замок или перепилить цепь, но на практике никогда этого не делают.

Специальные приспособления. В автомагазинах можно приобрести так называемые "антиэвакуаторы". Устройство представляет собой металлический щит, который крепится к колесу и не позволяет эвакуатору захватить его. Стоит такое приспособление не более двух тысяч рублей.

Нерабочие способы. Наклейка "инвалид", как способ обмана ГИБДД - не работает, поскольку в таком случае следует предъявить соответствующий документ. Оставлять в салоне детей до семи лет нельзя. Некоторые водители полагают, что механизм эвакуатора не сможет захватить передние колёса, если их полностью вывернуть, но это не так.