Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

В Греции закупили партию очень медленных полицейских машин

Motor.ru
4 часа назад

Муниципалитет Греции закупил партию очень медленных и дешёвых полицейских машин. На службу заступит квартет сити-каров Citroen Ami с 8-сильными электродвигателями: два электрокара будут патрулировать улицы, а ещё два — береговую линию. Максимальная скорость новинки не превышает 45 километров в час, запас хода — всего 70 километров. Для острова площадью 27 квадратных километров этого достаточно, к тому же цена Ami стартует от 6000 евро.

Греция купила очень медленные и дешевые полицейские машины
Фото: © Citroёn© Citroёn

Власти Греции обновили весь автопарк острова Халки за счёт электрокаров Citroen — помимо сити-каров Ami, сотрудники муниципалитета получили два кроссовера ё-C4, минивэн E-SpaceTourer и фургон E-Jumpy. Таким образом, госструктуры полностью перешли на электромобили.

Переоснащение служебного автотранспорта острова Халки происходит в партнёрстве с Citroen, но французская марка — не единственный бренд, который поддерживает власти Греции в стремлении «декарбонизировать» острова в Эгейском море. К примеру, более крупный (около 100 квадратных километров) остров Астипалея лишится бензиновых и дизельных машин к 2026 году, а тотальная электрификация происходит при поддержке концерна Volkswagen.

Континентальная Европа от транспорта на ископаемом топливе в ближайшее время едва ли откажется, и правоохранительные органы — не исключение. В октябре было объявлено, что полиция Франции закупила 26 среднемоторных спорткаров — мощные купе будут использоваться в качестве перехватчиков по всей стране.

Бортжурнал,Citroen Ami,Volkswagen,Citroen,VolksWagen,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители