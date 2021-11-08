Греция купила очень медленные и дешевые полицейские машины

Муниципалитет Греции закупил партию очень медленных и дешёвых полицейских машин. На службу заступит квартет сити-каров Citroen Ami с 8-сильными электродвигателями: два электрокара будут патрулировать улицы, а ещё два — береговую линию. Максимальная скорость новинки не превышает 45 километров в час, запас хода — всего 70 километров. Для острова площадью 27 квадратных километров этого достаточно, к тому же цена Ami стартует от 6000 евро.

Фото: © Citroёn © Citroёn

Власти Греции обновили весь автопарк острова Халки за счёт электрокаров Citroen — помимо сити-каров Ami, сотрудники муниципалитета получили два кроссовера ё-C4, минивэн E-SpaceTourer и фургон E-Jumpy. Таким образом, госструктуры полностью перешли на электромобили.

Переоснащение служебного автотранспорта острова Халки происходит в партнёрстве с Citroen, но французская марка — не единственный бренд, который поддерживает власти Греции в стремлении «декарбонизировать» острова в Эгейском море. К примеру, более крупный (около 100 квадратных километров) остров Астипалея лишится бензиновых и дизельных машин к 2026 году, а тотальная электрификация происходит при поддержке концерна Volkswagen.