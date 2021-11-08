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Volkswagen готовит новую бюджетную модель

Российская Газета
4 часа назад

Компания Volkswagen распространила фото недорогой модели, которой присвоили название Polo Track. На затемненном снимке запечатлена фронтальная часть машины.

Volkswagen готовит новую бюджетную модель
Фото: VolkswagenVolkswagen

Информации о Polo Track пока мало, известно, что эта машина создается на модульной платформе MQB, ее производство наладят на заводе Volkswagen в бразильском городе Таубате, то есть целевым рынком для модели станет латиноамериканский.

Polo Track широко унифицируют с седаном Virtus, который производят с 2017 года, при этом с европейским Polo модель практически ничего общего иметь не будет.

Выпуск перспективного бюджетника стартует в 2023 году. Сообщается, что модель создается в рамках масштабного проекта модернизации и расширения мощностей Volkswagen в Бразилии, на эти цели в ближайшие годы в сумме направят 1 млрд евро.

Бортжурнал,Volkswagen,
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