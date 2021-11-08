Как быстро прогреть салон автомобиля

С наступлением холодов этот вопрос по утрам становится для водителей одним из самых актуальных. Способами, как прогреть салон авто быстрее всего, поделились автоэксперты.

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Чтобы печка максимально быстро прогревала салон, следует перевести климатическую систему авто в режим "рециркуляции". Тогда ей придется греть не холодный воздух снаружи, а уже слегка теплый из салона. Но нужно быть осторожным – в таком режиме стекла могут запотевать быстрее, так как выдыхаемая человеком влага не будет уходить наружу, а станет циркулировать по замкнутому кругу. Лишняя влага уйдет после перевода кондиционера на забор наружного воздуха.

Источниками тепла являются и системы обогрева сидений, рулевого колеса и стекол. Обогрев сидений нужно включать на максимальную мощность. А вот обогрев стекол вряд ли поможет нагреть воздух, зато предотвратит утечку тепла из салона через заднее и лобовое стекла.

В качестве источника тепла можно также использовать портативный автомобильный электронагреватель воздуха. Он подключаются к гнезду прикуривателя.