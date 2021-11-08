Как быстро прогреть салон автомобиля

С наступлением холодов этот вопрос по утрам становится для водителей одним из самых актуальных. Способами, как прогреть салон авто быстрее всего, поделились автоэксперты.
Чтобы печка максимально быстро прогревала салон, следует перевести климатическую систему авто в режим "рециркуляции". Тогда ей придется греть не холодный воздух снаружи, а уже слегка теплый из салона. Но нужно быть осторожным – в таком режиме стекла могут запотевать быстрее, так как выдыхаемая человеком влага не будет уходить наружу, а станет циркулировать по замкнутому кругу. Лишняя влага уйдет после перевода кондиционера на забор наружного воздуха.
Источниками тепла являются и системы обогрева сидений, рулевого колеса и стекол. Обогрев сидений нужно включать на максимальную мощность. А вот обогрев стекол вряд ли поможет нагреть воздух, зато предотвратит утечку тепла из салона через заднее и лобовое стекла.
В качестве источника тепла можно также использовать портативный автомобильный электронагреватель воздуха. Он подключаются к гнезду прикуривателя.
При этом важно помнить, что использование электрических источников тепла сильно истощает аккумулятор. Применять их следует лишь перед дальней поездкой, за время которой автомобильная батарея успеет снова зарядиться, пишет "АвтоВзгляд".