На Украине выпустят электрогрузовик за 16 тысяч долларов

Криворожская компания Coolon Motors, ранее известная как Murmuration Technology, раскрыла подробности о своей первой модели – электрогрузовике CoolOn. По плану производителя, массовая сборка «зеленой» коммерческой модели стартует уже в следующем году, причем за год фирма собирается выпустить до двух тысяч грузовиков. Помимо этого, создатели раскрыли стартовую стоимость CoolOn – она составит 16 тысяч долларов, или 1,1 миллиона рублей по текущему курсу.

Фото: © Coolon Motors © Coolon Motors

В планах Coolon Motors – стать «мировой» компанией, которая изменит сферу городской логистики. В первую очередь производства, намеченную на 2022-2024 годы, общая площадь производственных цехов составит четыре тысячи квадратных метров. Помимо самих фургонов, там будут производить двигатели, батареи и прочую электронику для CoolOn. В 2024-2025 годах украинцы планируют выйти на 20 тысяч грузовиков в год, построить собственный завод и начать экспортировать электрокары в Европу и на другие рынки.

Украинский электрокар базируется на модульной платформе, имеет низкопольную кабину и съемный грузовой отсек, вместо которого можно разместить, к примеру, кузов с низкими бортами или оборудование для различных нужд. Грузоподъемность фургона-трансформера – от 1,5 до 2,5 тонны, а литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью до 60 киловатт-часов обеспечивает до 300 километров хода на одной зарядке.

В движение CoolOn будет приводить вентильный реактивный мотор мощностью до 120 киловатт (163 лошадиные силы). По словам создателей, электродвигатель построен по принципу реактивной электрической машины, изобретенной еще в 1890-х годах. Привод – передний либо полный на выбор.