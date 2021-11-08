Kia анонсировала премьеру нового кроссовера

Компания Kia проведёт 11 ноября презентацию концептуального SUV, который в будущем станет серийным электрическим кроссовером.

Фото: Kia Kia

В начале года Kia публиковала тизеры двух новинок, одна из которых уже представлена - Kia EV6. Без сомнений, через несколько дней покажут прототип второго электрокара бренда из линейки EV - Kia Concept EV9.

Пока можно однозначно утверждать, что кроссовер построен на платформе E-GMP и получит полноприводную двухмоторную компоновку. Судя по силуэту и ранее опубликованному изображению, дизайн новинки будет выполнен по мотивам успешного Kia Telluride.

По данным The KCB, в серийном исполнении Kia Concept EV9 получит название EV7 и встанет на конвейер весной 2023 года.