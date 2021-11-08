Обновление Apple поставило под угрозу пользователей CarPlay

Не так давно компания Apple выпустила обновления для iPhone, а позже оказалось, что выпуск iOS 15 поставил под угрозу использование сервисов CarPlay.

Пользователи CarPlay начали жаловаться на то, что после обновления невозможно отрегулировать звук. Уведомление о сообщении или звонок оказываются настолько громкими, что водители пугаются за рулем, что может привести к аварии.

До этого пользователи CarPlay жаловались на ошибки в работе сервиса Waze, тоже связанные с громкостью. Разработчики Google поспешили выпустить обновление, чтобы исправить обнаруженные проблемы.

Стоит отметить, что в этот раз жалобы начали поступать от владельцев iPhone с программой Waze в ПО. В то же время проблема может быть вызвана не обновлениями от Apple, а сбоями в самом сервисе для прослушивания композиций.