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Автолюбителей столичного региона предупредили о первом гололеде

Российская Газета
1 час назад

Сильная гололедица ожидает жителей Москвы и Подмосковья во вторник 9 ноября. Из-за этого в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Автолюбителей столичного региона предупредили о первом гололеде
Фото: ТАСС/Антон НоводережкинТАСС/Антон Новодережкин

Как утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, толщина льда на дорогах может составить до 10 миллиметров.

По словам Тишковца, виноват в этом холодный фронт, который сейчас проходит через Центральную Россию. Он понизит температуру до нулевых значений и превратит в лед всю влагу, которая выпала в столичном регионе накануне. Автомобилистам крайне не рекомендуется выезжать на дороги на летней резине.

Бортжурнал,Евгений Тишковец,
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