Автолюбителей столичного региона предупредили о первом гололеде

По словам Тишковца, виноват в этом холодный фронт, который сейчас проходит через Центральную Россию. Он понизит температуру до нулевых значений и превратит в лед всю влагу, которая выпала в столичном регионе накануне. Автомобилистам крайне не рекомендуется выезжать на дороги на летней резине.