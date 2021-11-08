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Белый дым из выхлопной трубы: о каких неисправностях он может сигнализировать

Профиль
1 час назад

Выхлоп автомобиля при нормальной работе всех систем практически бесцветный. Изменение его цвета заставляет водителей беспокоиться о состоянии машины.

О чем сигнализирует белый дым из выхлопной трубы
Фото: ПрофильПрофиль

Белый выхлоп может свидетельствовать о ряде неисправностей. Эксперты "Российской газеты" объяснили, что может вызывать такое изменение окраски.

Погодные условия

Цвет газов из выхлопной трубы меняется в холодную погоду из-за конденсирующегося при прогреве двигателя водяного пара. При температуре воздуха ниже -10°C выхлоп белеет даже у хорошо прогретого двигателя. Эксперты обращают внимание, что беспокоиться в такой ситуации не следует.

Испарение охлаждающей жидкости

Иногда в белый цвет выхлоп окрашивает испаряющаяся охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания двигателя. Ее уровень при этом падает, а обороты мотора начинают "плавать" в нижнем диапазоне. Часто виновата в этом прокладка между головкой и блоком цилиндров.

Проверить, не попадает ли в камеру сгорания антифриз, можно с помощью листа бумаги. Его прикладывают к патрубку выхлопа при прогретом двигателе на 15 с, не перекрывая полностью выхлоп. Если бумага стала маслянистой – возможна утечка охлаждающей жидкости.

Антифриз или тосол в таком случае попадает в моторное масло. Износ двигателя заметно возрастает. Если игнорировать проблему, то может потребоваться капитальный ремонт силовой установки.

Забитый воздушный фильтр

Иногда причиной белого дыма из выхлопной трубы становится забитый воздушный фильтр. Двигателю не хватает воздуха для нормальной работы.

Если не менять вовремя воздушные фильтры, то из строя могут выйти свечи зажигания. Со временем начнет плохо работать вся электроника двигателя, что потребует дорогостоящего ремонта автомобиля.

Бортжурнал,"Российская газета",
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