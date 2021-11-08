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Опавшие листья: чем они опасны для автомобиля

Профиль
4 часа назад

Опавшие желтые листья – это красиво. Но с кузова автомобиля их лучше сразу же убирать. Иногда листья могут привести к поломкам, устранение которых обойдется в десятки тысяч рублей.

Почему опавшие листья опасны для автомобиля
Фото: ПрофильПрофиль

Люки и панорамные крыши

Больше всего проблем из-за листьев испытывают владельцы автомобилей с люками или панорамными крышами. Как отмечают эксперты портала "Автовзгляд", листья легко забивают дренаж. Из-за этого с внутренней стороны панели крыши скапливается вода, портящая обивку салона. Если не обращать внимания на засоренный дренаж, то кромка крыши может начать ржаветь.

Панорамные крыши особенно чувствительны к любым загрязнениям, механизм их открывания может выйти из строя всего лишь через два – три сезона небрежной эксплуатации. Ремонт может обойтись в 30 – 50 тыс. руб, а полная замена обычно стоит около 150 тыс. руб.

Подкрылки

У некоторых моделей автомобилей опавшие листья набиваются за подкрылками. Эксперты отмечают, что этим часто страдают Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Из-за влажных листьев усиливается коррозия колесных арок и крыльев.

Дренажные трубки моторного щита

Иногда листья забивают дренажные трубки. В результате во время осенних дождей влага попадает в салон. В результате в салоне может появиться вредная для здоровья плесень.

У некоторых автомобилей вода может попасть на блок управления бортовой электроникой, расположенный за перчаточным ящиком. Неполадки этого дорогого устройства проявляются в виде внезапного срабатывания стеклоочистителей, замков, сигнала и других устройств.

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