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ГИБДД объявила дедлайн для замены покрышек на зимние

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад

Московская Госавтоинспекция призвала водителей, которые не «переобули» свой автомобиль, не выезжать на дороги из-за ухудшения погодных условий 9 ноября.

Объявлен дедлайн для замены шин на зимние
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте», — сообщила пресс-служба ГИБДД.

В ведомстве также посоветовали пешеходам замедлять шаг, приспускать капюшоны при переходе дороги, внимательно смотреть по сторонам и использовать световозвращающие элементы.

В столичном департаменте транспорта также посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте водителям, которые не успели сменить резину.

«Летняя резине жестче зимней по составу, и когда температура понижается, шины твердеют, что создает опасность на дороге», — отметили в дептрансе.

Бортжурнал,ГИБДД,
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