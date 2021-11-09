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«Танк для апокалипсиса»: немцы протестировали «Буханку» для бездорожья

Motor.ruиещё 1
32 минуты назад

На YouTube-канале UAZ Berlin опубликовали видеоролик, авторы которого провели небольшой тест-драйв модифицированного УАЗ-452 «Буханка». Проверить возможности отечественного автомобиля, получившего ряд доработок, испытатели решили по лесным дорогам. Комментаторы видео по достоинству оценили грузовичок, назвав машину настоящей легендой и «танком для апокалипсиса».

«Танк для апокалипсиса»: немцы протестировали «Буханку»
Фото: © UAZ Berlin / Youtube.com© UAZ Berlin / Youtube.com

Модификацией УАЗ-452 занимаются специалисты одного из местных тюнинг-ателье. В ходе доработок «Буханку» оборудовали дополнительной оптикой, большим экспедиционным багажником на крыше, а также люком и лестницей на двери багажника. В салоне автомобиля появился складной столик и кресла, трансформируемые в полноценное спальное место. В списке новых опций для «Буханки» предусмотрели кондиционер, камеру заднего вида, а также электрические стеклоподъемники и центральный замок с пультом дистанционного управления.

После публикации ролика многие европейские комментаторы восторженно отозвались о модернизированном автомобиле. В частности, пользователи Сети отметили, что «УАЗ создан для самых плохих дорог», а также поинтересовались, существует ли исполнение машины с дизельным двигателем. Кроме того, в числе посмотревших видео нашлись и те, кто назвал «Буханку» настоящей легендой и даже «танком для апокалипсиса».

В середине октября американские блогеры опубликовали видеоролик, в котором сравнили «Буханку» с Jeep Wrangler. Тогда советский автомобиль произвел положительное впечатление на пользователей Сети, которые назвали автомобиль Ульяновского автозавода «злым русским тостером» и «детским КамАЗом».

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