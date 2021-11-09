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Шипы не вырвет из посадочных мест покрышки, если знать ряд тонкостей

Car.ru
1 час назад

В холодное время года автолюбители переходят на шипованную резину. Однако для того чтобы шипы не выпадали и исправно выполняли свою функцию, покрышки надлежит обкатать.

Как предотвратить потерю шипов
Фото: Car.ruCar.ru

И здесь практикой выработано несколько правил. Первое гласит о том, что в первое время при езде на новой резине нельзя делать резких маневров в виде стартов, торможений, поворотов руля без движений.

Еще одно правило говорит о том, что опробовать покрышки следует на голом асфальте. Для большего положительного эффекта можно заезжать в лужи. Дело в том, что тогда в рабочую зону шипа попадет смазка, которая поможет ему лучше притереться в рамках посадочного места.

Для правильной обкатки важно выдерживать и скоростной режим. Оптимальный вариант – 60 километров в час. В результате нормального прогрева резины шипы быстрее достигают требуемой усадки.

Может возникнуть вопрос, сколько требуется проехать на обкатке. Практика показывает, что 100 километров вполне будет достаточно. А о достижении результата будет свидетельствовать свободная раскачка шипа.

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