Как предотвратить потерю шипов

В холодное время года автолюбители переходят на шипованную резину. Однако для того чтобы шипы не выпадали и исправно выполняли свою функцию, покрышки надлежит обкатать.

И здесь практикой выработано несколько правил. Первое гласит о том, что в первое время при езде на новой резине нельзя делать резких маневров в виде стартов, торможений, поворотов руля без движений.

Еще одно правило говорит о том, что опробовать покрышки следует на голом асфальте. Для большего положительного эффекта можно заезжать в лужи. Дело в том, что тогда в рабочую зону шипа попадет смазка, которая поможет ему лучше притереться в рамках посадочного места.

Для правильной обкатки важно выдерживать и скоростной режим. Оптимальный вариант – 60 километров в час. В результате нормального прогрева резины шипы быстрее достигают требуемой усадки.