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Названы страны, где россияне чаще всего устраивают ДТП

Газета.Ru
46 минут назад

Чаще всего россияне становятся виновниками ДТП в Белоруссии, Германии и Польше. Об этом сообщила компания «АльфаСтрахование» в отчете, предоставленном «Газете.Ru». Эксперты проанализировали данные обращений по международным полисам «Зеленая карта».

Где россияне чаще всего устраивают ДТП
Фото: DepositphotosDepositphotos

С 2020-го по 2021 год в Белоруссии показатель ДТП с россиянами от общего количества во всех странах составил 32%. В Германии соотечественники становились виновниками аварий вдвое реже (16%), а в Польше российские водители провоцировали дорожные происшествия в 13% случаев.

Следом в рейтинге расположились Литва (8%) и Финляндия (3%). Относительно безаварийными стали Турция, Латвия, Франция, Испания и Румыния (от 2,4% до 2,9% ДТП с участием водителей из России).

Эксперты рассказали, что из-за пандемии COVID-19 и закрытия границ количество туристов, путешествующих на личных авто, серьезно сократилось. Большая часть страховых обращений по «Зеленой карте» поступает от юридических лиц из России, совершающих деловые поездки за границей.

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