Где россияне чаще всего устраивают ДТП

Чаще всего россияне становятся виновниками ДТП в Белоруссии, Германии и Польше. Об этом сообщила компания «АльфаСтрахование» в отчете, предоставленном «Газете.Ru». Эксперты проанализировали данные обращений по международным полисам «Зеленая карта».

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С 2020-го по 2021 год в Белоруссии показатель ДТП с россиянами от общего количества во всех странах составил 32%. В Германии соотечественники становились виновниками аварий вдвое реже (16%), а в Польше российские водители провоцировали дорожные происшествия в 13% случаев.

Следом в рейтинге расположились Литва (8%) и Финляндия (3%). Относительно безаварийными стали Турция, Латвия, Франция, Испания и Румыния (от 2,4% до 2,9% ДТП с участием водителей из России).