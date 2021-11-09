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Skoda рассекретила интерьер доступного седана Slavia

Motor.ru
1 час назад

Компания Skoda продолжает подогревать интерес к новому компактному седану Slavia, который придет на смену «бюджетнику» Rapid, продающемуся на рынке Индии 10 лет. Ранее марка опубликовала дизайнерские зарисовки с экстерьером новинки, а теперь таким же образом рассекретила салон. Как и снаружи, внутри обошлось без сюрпризов: судя по скетчу-тизеру, интерьер Slavia почти полностью копирует салон новой Fabia, за исключением некоторых незначительных деталей.

Skoda рассекретила интерьер доступного седана Slavia
Фото: © Skoda© Skoda

В салоне Slavia видна та же архитектура передней панели, как у актуальной Fabia, одинаковые медные акценты и круглые дефлекторы воздуховодов. Виртуальную приборную панель и дисплей-планшет мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов Slavia, судя по всему, тоже разделит с «Фабией».

Skoda

Кроме этого, новинке достанется двухспицевое рулевое колесо, стандартное для большинства моделей чешской марки. Отличия от Fabia можно разглядеть в слегка измененном оформлении дверных карт и надписи Skoda вместо Fabia на обрамлении «приборки». Кроме этого, Slavia достался дополнительный отсек для мелочей в верхней части передней панели.

Преемника Rapid для Индии предположительно построят на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для местных бюджетных моделей. Сборка седана, названного в честь велосипеда конца 19-го века марки Laurin & Klement, будет осуществляться с 95-процентной локализацией.

В моторную гамму войдут два бензиновых двигателя: литровый TSI мощностью 115 лошадиных сил и 1,5-литровая «четверка», развивающая 150 сил. По умолчанию оба агрегатируются с шестиступенчатой «механикой», а за доплату в пару более мощному мотору можно будет выбрать самидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Премьера Skoda Slavia намечена на 18 ноября 2021 года.

Бортжурнал,Skoda,
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