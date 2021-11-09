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Почему может взорваться аккумулятор под капотом, рассказали автоэксперты

Профиль
1 час назад

Взрыв аккумулятора под капотом – достаточно редкое явление, но оттого не менее разрушительное и опасное. О том, почему это может произойти, рассказали специалисты.

Почему аккумулятор может взорваться под капотом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одна из самых частых причин взрыва аккумулятора – скопление в ее корпусе горючих газов, которые могут воспламениться при определенных условиях, пишет портал "Автовзгляд". Как правило, газы начинают образовываться после полного расхода сульфата свинца а результате перезаряда аккумулятора.

Причиной взрыва также может стать неправильная работа генератора. Он должен подавать напряжение 14,2 вольта, если же оно возрастает, то в аккумуляторе начинает кипеть электролит. Если этот процесс не остановить, то произойдет взрыв.

Еще одна возможная причина – скопление водорода внутри батареи из-за того, что вентиляционные отверстия АКБ забиты грязью. В этом случае с накопившимся внутри водородом вступает в реакцию окись углерода. Тогда происходит химическая реакция и выделяется много тепловой энергии. Это приводит к взрыву емкостей внутри аккумулятора.

Во избежание тяжелых последствий рекомендуется своевременно контролировать заряд аккумулятора и исправность генератора. Проверяйте крепление клемм и смазывайте их специальной токопроводящей смазкой для лучшего электрического контакта и предотвращения окисления. Так вы многократно снизите риск взрыва.

Как писал сайт Profile.ru, значительная часть проблем с автомобилем в зимний сезон связана с аккумулятором. Почему особое внимание в это время следует обратить на уровень заряда батареи, рассказали автоэксперты.

Бортжурнал,АвтоВзгляд,
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