Почему аккумулятор может взорваться под капотом

Взрыв аккумулятора под капотом – достаточно редкое явление, но оттого не менее разрушительное и опасное. О том, почему это может произойти, рассказали специалисты.

Одна из самых частых причин взрыва аккумулятора – скопление в ее корпусе горючих газов, которые могут воспламениться при определенных условиях, пишет портал "Автовзгляд". Как правило, газы начинают образовываться после полного расхода сульфата свинца а результате перезаряда аккумулятора.

Причиной взрыва также может стать неправильная работа генератора. Он должен подавать напряжение 14,2 вольта, если же оно возрастает, то в аккумуляторе начинает кипеть электролит. Если этот процесс не остановить, то произойдет взрыв.

Еще одна возможная причина – скопление водорода внутри батареи из-за того, что вентиляционные отверстия АКБ забиты грязью. В этом случае с накопившимся внутри водородом вступает в реакцию окись углерода. Тогда происходит химическая реакция и выделяется много тепловой энергии. Это приводит к взрыву емкостей внутри аккумулятора.

Во избежание тяжелых последствий рекомендуется своевременно контролировать заряд аккумулятора и исправность генератора. Проверяйте крепление клемм и смазывайте их специальной токопроводящей смазкой для лучшего электрического контакта и предотвращения окисления. Так вы многократно снизите риск взрыва.