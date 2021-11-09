Ford Mondeo сменил поколение и радикально преобразился

В базе Министерства промышленности Китая появились фотографии Ford Mondeo нового поколения. Модель выглядит необычно: она заметно крупнее предшественника и больше напоминает кроссовер Evos для местного рынка. По предварительной информации, для следующего Mondeo предложат 238-сильный турбомотор объемом 2,0 литра, а производить модель будут на совместном предприятии Ford-Changan в Китае.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Изначально предполагалось, что Mondeo сменит форм-фактор, однако, судя по снимкам, это по-прежнему среднеразмерный седан. По габаритам он превосходит модель предыдущего поколения: длина увеличилась на 14,5 сантиметров, а в высоту и ширину он прибавил 2-3 сантиметра. Выросла и колесная база: теперь она составляет почти три метра, то есть почти на 10 сантиметров больше, чем у предшественника. В основе следующего Mondeo лежит переднеприводная архитектура Ford C2, та же, на который базируется упомянутый кроссовер Evos.

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На фотографиях Министерства промышленности Китая автомобиль запечатлен в двухцветном кузове с глянцевой черной крышей и черными стойками.

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Слухи подтвердились: серийный Mondeo нового поколения обзавелся выдвижными дверными ручками и наружными зеркалами на тонких ножках. Снимков салона пока нет, однако, по инсайдерской информации, китайцам предложат только богатые комплектации с трехсоставным 1,1-метровым дисплеем информационно-развлекательной системы.