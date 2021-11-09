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Арест на автомобиль: когда применяют и как его снять

Профиль
2 часа назад

В некоторых случаях приставы либо суд накладывают на автомобиль арест. Ограничения зависят от конкретного случая. Это может быть лишение права распоряжаться машиной, продавать, дарить, совершать с ней регистрационные действия и пр.

Арест на автомобиль: когда применяют и как его снять
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Если автовладелец откажется исполнить изложенные в судебном постановлении требования, например выплатить долг, его машина конфискуется, а затем продается с аукциона. Долг гасится из вырученных от этого средств.

Когда применяют арест автомобиля

Среди самых частых причин:

  • большая задолженность по автокредиту;
  • значительный долг по алиментам, штрафам, коммунальным и другим обязательным платежам;
  • супруги разводятся, а автомобиль является частью совместно нажитого ими имущества;
  • машина ввезена в страну по неправильно оформленным или не оформленным в принципе документам;
  • ее продали нынешнему владельцу по поддельным документам, так как она была в залоге.

Снятие ареста с автомобиля

Это становится возможно, если:

  • должник выполнил свои обязательства по исполнительному документу (погасил долги, штрафы и пр.);
  • суд прекратил исполнительное производство;
  • арест был наложен неправомерно;
  • взыскатель сам проявил инициативу прекратить исполнительное производство, к примеру, после заключения сторонами соглашения, пишет сайт "110 км".

Как снять арест

"Для снятия ареста с автомобиля необходимо обратиться в тот орган, который его наложил, выяснить причину ареста, получить постановление о наложении ареста на автомобиль", – поясняет адвокат Игорь Муханов.

Должник оформляет соответствующее заявление и прилагает необходимые документы (о выплате долга и пр.). Их приставы рассматривают на следующий день после получения, после чего контролирующие органы уведомляют о принятом решении должника, получателя долга и другие стороны, если те задействованы.

Покупая автомобиль на вторичном рынке с рук нужно проверить, не наложен ли на него арест. Эксперт рассказал, почему это важно и чем грозит неосмотрительная покупка.

Бортжурнал,
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