Арест на автомобиль: когда применяют и как его снять

В некоторых случаях приставы либо суд накладывают на автомобиль арест. Ограничения зависят от конкретного случая. Это может быть лишение права распоряжаться машиной, продавать, дарить, совершать с ней регистрационные действия и пр.
Если автовладелец откажется исполнить изложенные в судебном постановлении требования, например выплатить долг, его машина конфискуется, а затем продается с аукциона. Долг гасится из вырученных от этого средств.
Среди самых частых причин:
Это становится возможно, если:
"Для снятия ареста с автомобиля необходимо обратиться в тот орган, который его наложил, выяснить причину ареста, получить постановление о наложении ареста на автомобиль", – поясняет адвокат Игорь Муханов.
Должник оформляет соответствующее заявление и прилагает необходимые документы (о выплате долга и пр.). Их приставы рассматривают на следующий день после получения, после чего контролирующие органы уведомляют о принятом решении должника, получателя долга и другие стороны, если те задействованы.
Покупая автомобиль на вторичном рынке с рук нужно проверить, не наложен ли на него арест. Эксперт рассказал, почему это важно и чем грозит неосмотрительная покупка.