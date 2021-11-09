АИ-95 ЭКТО и АИ-95 Евро: чем заправить машину?

На российских АЗС можно встретить топливо с маркировкой АИ-95 ЭКТО и АИ-95 Евро. Разница в цене небольшая (2-3 рубля). Но чем же отличаются эти бензины?

Начнем с расшифровки аббревиатуры. ЭКТО означает “экологичное топливо”. Просто и понятно. А Евро в названии бензина означает, что данное топливо соответствует экологическим требованиям европейских стандартов. Так в чем же разница?

Бензин ЭКТО имеет высокие экологические показатели. Он менее токсичен, хорошо сгорает, не оставляет нагара на форсунках. Кроме этого, бензин ЭКТО, сгорая, отправляет в атмосферу значительно меньше ядовитых веществ, нежели его классические собраться в линейке АИ-95.

Стоит ли заливать такой бензин в автомобиль? Важно понимать, что обычного перехода с простого АИ-95 на ЭКТО не получится. После заливки экологичного топлива, машина может “хандрить” несколько сотен километров. Двигатель будет работать неуверенно.

А из трубы может валить черный дым. Все это до того момента, когда выгорят все отложения в моторе, оставленные старым топливом. Может даже забиться катализатор.