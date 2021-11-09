Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+12° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

95 ЭКТО или Евро: стоит ли платить за разницу?

Car.ru
2 часа назад

На российских АЗС можно встретить топливо с маркировкой АИ-95 ЭКТО и АИ-95 Евро. Разница в цене небольшая (2-3 рубля). Но чем же отличаются эти бензины?

АИ-95 ЭКТО и АИ-95 Евро: чем заправить машину?
Фото: Car.ruCar.ru

Начнем с расшифровки аббревиатуры. ЭКТО означает “экологичное топливо”. Просто и понятно. А Евро в названии бензина означает, что данное топливо соответствует экологическим требованиям европейских стандартов. Так в чем же разница?

Бензин ЭКТО имеет высокие экологические показатели. Он менее токсичен, хорошо сгорает, не оставляет нагара на форсунках. Кроме этого, бензин ЭКТО, сгорая, отправляет в атмосферу значительно меньше ядовитых веществ, нежели его классические собраться в линейке АИ-95.

Стоит ли заливать такой бензин в автомобиль? Важно понимать, что обычного перехода с простого АИ-95 на ЭКТО не получится. После заливки экологичного топлива, машина может “хандрить” несколько сотен километров. Двигатель будет работать неуверенно.

А из трубы может валить черный дым. Все это до того момента, когда выгорят все отложения в моторе, оставленные старым топливом. Может даже забиться катализатор.

У нового авто таких проблем не возникнет. Поэтому в новые машины можно смело заливать АИ-95 ЭКТО. А в подержанные авто лучше лить АИ-95 Евро.

Бортжурнал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители