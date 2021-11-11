0,8 литра на 100 км: Great Wall выпустил новый кроссовер

Принадлежащий Great Wall премиальный бренд Wey представил гибридный кроссовер Macchiato.

Фото: Wey Macchiato Wey Macchiato

По габаритам Wey Macchiato вполне сопоставим с Volkswagen Tiguan. На одной лишь электрической тяге автомобиль способен проехать внушительные 110 километров. При этом расход горючего в смешанном цикле составляет всего 0,8 литра на 100 км.

В основе кроссовера лежит модульная архитектура Lemon DHT. Силовой блок образуют «атмосферник» на 1,5 литра и 97 лошадиных сил, электромотор, а также батарея на 19,94 кВт/час. Суммарная отдача составляет 268 л.с. и 410 Нм крутящего момента. При работе в обычном режиме разгон до 100 км/час занимает 7,2 секунды.

На небольших скоростях работает только электрический двигатель, а бензиновый мотор выполняет роль генератора. В полной мере он задействуется на больших скоростях.

Wey Macchiato

В салоне присутствуют цифровая приборная панель, проекционный дисплей, мультируль с сенсорными кнопками. Для топовых комплектаций предусмотрена кожаная отделка салона, панорамная крыша и другие опции.

Wey Macchiato