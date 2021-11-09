Конец «Легенды»: Большую Lada Niva убирают с конвейера «АвтоВАЗа»

Пятидверную Niva снимут с продажи после насыщения дефицита Lada

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Производство удлиненной версий внедорожника Lada Niva Legend может завершиться в ближайшее время. У некоторых дилеров Lada таких машин уже нет, но прием заказов они не прекращают. Завершение производства этой модели может быть связано с вытеснением ее более свежей Niva Travel, полагают эксперты.

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Информация о том, что в производственном плане «АвтоВАЗа» на январь 2022 года пятидверной Lada Niva Travel уже не значится, появилась в сообществе «Нетипичный «АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно приведенному графику, в январе из модельной линейки Niva планируется выпускать только трехдверную Niva Legend, а также обновленную в этом году Niva Travel.

«Большое число неисполненных дилерских заявок на эту модель вынудили производителя продлить выпуск этой модели на месяц – по декабрь 2021 года включительно. Не исключено, что отдельные Lada Niva Legend 5d еще можно будет увидеть на конвейере в январе будущего года», – говорится в публикации сообщества.

Источники «Газеты.Ru» на «АвтоВАЗе» подтверждают эту информацию. По их данным, пятидверная Lada Niva Legend однозначно покинет конвейер завода в обозримой перспективе, однако в настоящее время ее жизненный цикл продлен предприятием лишь из-за ажиотажного спроса на автомобили в целом. Ввиду дефицита машин спросом пользуется и удлинённая версия внедорожника, хотя до этого ее выпуск сокращался. По данным собеседника, сейчас производится запас автомобилей для дилеров, но вопрос прекращения производства модели он назвал решенным.

Официально на «АвтоВАЗе» не комментируют возможное решение о снятии удлиненной Niva Legend с производства и его причины.

«Не стоит верить слухам. Мы все новости объявляем по факту их появления», — сказал «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Вместе с тем, уже сейчас приобрести у дилеров пятидверную версию Lada Niva Legend затруднительно – особенно в регионах. Два дилера Lada в Москве, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о возможности покупки удлиненной версии российского внедорожника, заверили, что автомобили есть в наличии, но их количество исчисляется единицами. В Орле, Тамбове и самом Тольятти таких машин в наличии нет, но их обещают привезти под заказ, но уже после Нового года.

«Информация такая была в сети, что ее снимут с выпуска. Но в данный момент по программе у нас стоит заказ на февраль месяц пяти автомобилей»,— рассказал менеджер по продажам автосалона Lada в Тольятти, — быстрее могу предложить трехдверный вариант, в декабре придет».

На пятидверные Niva Legend наблюдается большой спрос со стороны организаций, поэтому сроки выпуска для частных заказчиков постоянно отодвигаются, объяснил причину долгого ожидания менеджер автосалона в Орле.

«По пятидверным сейчас такая ситуация: если сейчас мы ее закажем, то самый ранний срок поставки в марте. Дело в том, что завод все время отодвигал дату сборки – например, у меня клиент машину заказывал в июле, и только в феврале она должна быть собрана», — пояснил продавец.

Завершать жизненный цикл Niva на конвейере «АвтоВАЗа» именно с пятидверной версии вполне логично из-за ограниченного спроса и внутренней конкуренции с моделью Travel, считают эксперты.

«Машина, конечно, имеет своего покупателя, но ввиду наличия на рынке большого количества кроссоверов, необходимость в ней отпадает, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, —



Держать целую производственную программу ради нескольких тысяч штук автомобилей в год неоправданно».

Если альянс Renault-Nissan (Renault владеет «АвтоВАЗом») не сможет предложить этой группе клиентов какую-либо модель из своих линеек, то велика вероятность, что покупатели обратят внимание на продукцию конкурентов, в частности, на машины китайских марок, считает эксперт.

В той логике, в которой «АвтоВАЗ» развивается в составе группы Renault, предпочтение отдается развитию новых моделей на платформе французского автопроизводителя, отмечает гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.