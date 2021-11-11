Какой получилась обновленная Hyundai Creta

Hyundai Creta второго поколения, которая дебютировала несколько лет назад, а с лета 2021 года продается в России, раскритиковали за спорный дизайн, и автопроизводитель отреагировал: компания оперативно подготовила обновленную версию модели, сделав ее похожей на Tucson нового поколения. Первым рынком для рестайлинговой Creta стала Индонезии, однако в ближайшем будущем такой кроссовер появится и в других странах.

Фото: © Hyundai Indonesia © Hyundai Indonesia

Переднюю часть автомобиля полностью переделали — теперь Creta можно перепутать с Tucson. Компактному кроссоверу заменили радиаторную решетку на новую, с характерным трехмерным узором и с интегрированными в нее дневными ходовыми огнями. Ниже расположены секции основных фар, изменился дизайн переднего бампера и появилась массивная серебристая накладка «по кругу».

Hyundai Indonesia

Hyundai Indonesia

Hyundai Indonesia

Hyundai Indonesia

Линию остекления, стойки и расположение наружных зеркал менять не стали, оставили без изменений и корму — она такая же, как у Hyundai Creta второго поколения для России, за исключением другой нижней накладки на заднем бампере. В результате доработок кроссовер вытянулся в длину на символические полтора сантиметра.

В Индонезии Creta доступна с 17-дюймовыми дисками. В список оснащения также входит полностью виртуальная комбинация приборов с экраном диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем.

Обновленная модель доступна с безальтернативным атмосферным двигателем Smartstream объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил, который может сочетаться как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором IVT. Привод у индонезийской Creta только передний, в отличие от российского кроссовера.

Рестайлинговая Creta станет первой моделью, сборку которой наладят на новом заводе Hyundai в Индонезии. В Индии обновленную модель ждут уже в 2022 году.