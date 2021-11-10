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АвтоВАЗ готовит сборочную линию под выпуск новой модели

Car.ru
3 часа назад

АвтоВАЗ модернизирует сборочную линию, где выпускалась Lada Granta. Скорее всего, конвейер готовят для выпуска новых моделей. Отечественный производитель разрабатывает новые проекты, которые пока не озвучены.

АвтоВАЗ готовит сборочную линию под выпуск новой модели
Фото: Car.ruCar.ru

После доработок на участке, где собирают шасси, поставили пластинчатый конвейер и китинг.

Ранее работники сборочной линии вынуждены были самостоятельно перемещаться по ходу конвейера, теперь сотрудники встанут на него и будут продвигаться вместе с деталями, над которыми в данный момент работают. Car.ru уже сообщал, какие изменения произошли на предприятии.

Усовершенствована работа операторов. Комплектующие будут подвозить на тележке, для этой функции предусмотрены роботы. Раньше запчасти находились около рабочего места, и их нужно было брать самостоятельно. В цехе функционирует 20 роботов.

После модернизации сборочной линии работать станет намного удобнее, повысится производительность. Ожидается, что на модифицированном конвейере будет осуществляться сборка новых моделей.

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