Сколько можно ездить с докаткой

Прокол колеса в автомобиле - не самая редкая проблема, поэтому знакомы с ней многие граждане России. К счастью, в современных условиях у автомобилистов есть большое количество способов обезопасить себя от лишних переживаний - можно купить ремкомплект с необходимыми материалами для проведения оперативного восстановления покрышки. Но не всегда этот набор может пригодиться, ведь современные производители чаще комплектуют транспорт запасным колесом. А если его нет, то докатка точно должна быть.

Докатку в транспортном средстве можно назвать костылем или первой помощью, которая предназначена для временной замены поврежденного колеса. Из-за особенностей использования этого элемента многие автомобилисты интересуются - сколько можно проехать в таком режиме?

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Докаткой можно назвать любое запасное колесо, которое по своим размерам уступает установленным на автомобиле. Кроме того, модель шины должна быть идентична той, которая используется на остальных колесах. Как правило, автопроизводители применяют докатку, чтобы сохранить полезное пространство в багажном отделении или удешевить сборку транспортного средства.

Сегодня не все машины оснащаются докаткой. Если же рассматривать европейские транспортные средства, у них вероятность увидеть запасное колесо в виде докатки намного выше. Но, как правило, они предусматривают просто комплект для ремонта, который можно использовать в случае несущественного повреждения резины.

Японские, корейские и китайские автопроизводители в последнее время стали все чаще использовать именно полноценное запасное колесо. Еще одно преимущество, которое можно отметить у компаний из Азии - они оборудуют колесо легкосплавным диском. Это адаптация к плохим дорогам для тех стран, где будет эксплуатироваться их продукция. С таким запасным колесом можно передвигаться сколько угодно, но это можно отнести только к летнему сезону.

Запасное колесо, которое предусматривают производители, оснащено летней покрышкой - нет разницы: докатка или полноразмерное. Получается, что при проколе колеса зимой, даже полноценное запасное колесо будет расцениваться как докатка. Даже неопытный автомобилист сможет почувствовать нестабильное поведение транспортного средства на дороге. Поэтому при установке докатки следует соблюдать некоторые рекомендации.

Во-первых, если поблизости нет сервиса, где можно провести ремонт покрышки или купить новую, следует ставить запасное колесо на заднюю ось, даже если потребуется двойная перестановка. Аналогичное правило относится и к заднеприводным транспортным средствам. Особенно осторожно нужно быть с колесами, у которых небольшой протектор. Даже если поставить его на заднюю ось, машину может заносить.

Больше всего в России не любят европейские докатки. Они имеют тонкий стальной диск, покрышки с широким и низким профилем. Высота протектора настолько ничтожна, что ни о каком тормозе можно не мечтать. Такое колесо очень просто пробить на неровной дороге. Даже при эксплуатации в летний сезон следует соблюдать скоростной режим - не более 80 км/час.