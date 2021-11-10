Эксперты назвали надежную иномарку за 400 тысяч рублей

Если клиент просит подобрать иномарку в бюджете 400 тыс. рублей, то хорошим вариантом станет седан Chevrolet Aveo второго поколения 2012-2014 годов выпуска, говорят эксперты издания «За рулем».
Специалисты отмечают, что Chevrolet Aveo является одной из немногих иномарок, которую можно найти в приличном состоянии, с реальным пробегом до 80 тыс. км и с ценником в 400 тыс. рублей. На вторичке есть экземпляры как с механикой, так и с автоматом. Чаще встречаются варианты с МКПП.
Модель не имеет особых недостатков, но специалисты рекомендуют следить за состоянием навесного оборудования мотора. Речь, в частности, идет о термостате, помпе и катушке. Эти элементы порой выходят из строя раньше заявленного срока.
Эксперты также положительно отзываются о стойкости кузова автомобиля и о его силовом агрегате. В качестве последнего выступает 115-сильный атмосферник рабочим объемом 1,6 литра.