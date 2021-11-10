Эксперты назвали надежную иномарку за 400 тысяч рублей

Специалисты отмечают, что Chevrolet Aveo является одной из немногих иномарок, которую можно найти в приличном состоянии, с реальным пробегом до 80 тыс. км и с ценником в 400 тыс. рублей. На вторичке есть экземпляры как с механикой, так и с автоматом. Чаще встречаются варианты с МКПП.