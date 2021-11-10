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Эксперты назвали надежную иномарку за 400 тысяч рублей

АвтоКод
1 час назад

Если клиент просит подобрать иномарку в бюджете 400 тыс. рублей, то хорошим вариантом станет седан Chevrolet Aveo второго поколения 2012-2014 годов выпуска, говорят эксперты издания «За рулем».

Эксперты назвали надежную иномарку за 400 тысяч рублей
Фото: АвтоКодАвтоКод

Специалисты отмечают, что Chevrolet Aveo является одной из немногих иномарок, которую можно найти в приличном состоянии, с реальным пробегом до 80 тыс. км и с ценником в 400 тыс. рублей. На вторичке есть экземпляры как с механикой, так и с автоматом. Чаще встречаются варианты с МКПП.

Модель не имеет особых недостатков, но специалисты рекомендуют следить за состоянием навесного оборудования мотора. Речь, в частности, идет о термостате, помпе и катушке. Эти элементы порой выходят из строя раньше заявленного срока.

Эксперты также положительно отзываются о стойкости кузова автомобиля и о его силовом агрегате. В качестве последнего выступает 115-сильный атмосферник рабочим объемом 1,6 литра.

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