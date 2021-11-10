В Сеть слили фотографии обновленной Hyundai Creta

В свободном доступе в Сети опубликовали фирменные фото обновленной версии Hyundai Creta второго поколения, "живая" премьера которой пройдет 11 сентября на международном автосалоне в Индонезии.

Фото: Instagram Instagram

Судя по снимкам, рестайлинг полностью изменит оформление фронтальной части кузова бюджетного кроссовера - машина получит решетку радиатора и фары, выполненные в едином стиле с последним поколением компактного Hyundai Tucson и Hyundai Palisade. Установленные в верхней части блоки габаритов и указателей поворотов вписаны в единую композицию с решеткой радиатора, которая приобрела массивную серебристую окантовку и трехмерный паттерн.

Рестайлинговую модель сначала предложат в Индонезии, затем ее последовательно выведут на рынки Китая и Индии, поскольку там производство Hyundai Creta II наладили в 2019 и 2020 годах соответственно, то есть раньше, чем в России. В РФ обновленная Creta может появиться в 2024 году.

Обратите внимание, что обновленная модель имеет оформление задка как у нынешней русской Creta - без поперечного канта (который есть на машинах для Индии и Китая) и с дополнительными сегментами фонарей на дверце.

В салоне важным новшеством станет цифровой щиток приборов диагональю 10,25 дюймов.