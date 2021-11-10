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К автовладельцу вернулась угнанная 15 лет назад машина

Газета.Ru
47 минут назад

Сотрудники полиции и Интерпола вместе с правоохранительными органами Японии смогли вернуть жителю Новосибирска угнанный 15 лет назад автомобиль, рассказали в МВД России по Иркутской области.

Угнанная 15 лет назад машина вернулась к владельцу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Патрулируя улицы, инспекторы ГИБДД остановили Toyota Camry. В ходе осмотра они заметили признаки незаконного изменения идентификационного номера кузова. Позже этот факт подтвердили эксперты-криминалисты, однако установить оригинальный номер не представилось возможным, поскольку он был полностью уничтожен.

К расследованию подключились сотрудники иркутского Интерпола. Благодаря коллегам из правоохранительных органов Японии, которые обратились к представителям завода-изготовителя, удалось определить первоначальный номер кузова и двигатель иномарки и в дальнейшем установить ее законного владельца. Оказалось, что еще в 2006 году Toyota угнали у жителя Новосибирска. Мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать автомобиль.

«Я даже не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали ее в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение», — поделился собственник машины. «Похоже, мало что поменялось. Как раньше было, только немного постарее», — сказал он, сев за руль.

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