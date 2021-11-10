Угнанная 15 лет назад машина вернулась к владельцу

Сотрудники полиции и Интерпола вместе с правоохранительными органами Японии смогли вернуть жителю Новосибирска угнанный 15 лет назад автомобиль, рассказали в МВД России по Иркутской области.

Патрулируя улицы, инспекторы ГИБДД остановили Toyota Camry. В ходе осмотра они заметили признаки незаконного изменения идентификационного номера кузова. Позже этот факт подтвердили эксперты-криминалисты, однако установить оригинальный номер не представилось возможным, поскольку он был полностью уничтожен.

К расследованию подключились сотрудники иркутского Интерпола. Благодаря коллегам из правоохранительных органов Японии, которые обратились к представителям завода-изготовителя, удалось определить первоначальный номер кузова и двигатель иномарки и в дальнейшем установить ее законного владельца. Оказалось, что еще в 2006 году Toyota угнали у жителя Новосибирска. Мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать автомобиль.