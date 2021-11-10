Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla

Китайская Geely показала концепт электрического тягача, который собирается выпустить уже через три года. Модель Remote Xinghan H будут продавать и за пределами Китая, но под упрощенным названием Homtruck, а доработкой и сборкой займется Farizon Auto – подразделение компании по производству коммерческих автомобилей. Homtruck получит три варианта силовых установок и множество «умных» помощников, повышающих комфорт водителя.

Фото: Homtruck © Geely Homtruck © Geely

Homtruck получил футуристичную внешность со сложными световыми элементами и панорамной крышей кабины. Тягач оснащен камерами, обеспечивающими обзор 360 градусов, подобно камерам Tesla, и автопилотом четвертого уровня по шкале SAE International с обновлением «по воздуху». Он не требует участия водителя в процессе управления и может вести машину по заданному маршруту. Лидар, радар миллиметрового диапазона и ультразвуковой радар будут доступны по умолчанию, как и поддержка стандарта связи 5G-V2X.

Homtruck Geely

Homtruck Geely

В салоне расположились усеченный руль со встроенным дисплеем и минималистичный кластер «приборки» и мультимедийной системы. Еще один экран встроен в центральный тоннель, причем в нем имеется отсек для подогрева чайника с измерителем температуры: подразумевается, что водитель сможет наслаждаться чаепитием, активировав автопилот. Акцент сделан на технологии и комфорт, а также экологичность, поэтому в отделке обильно применены переработанные материалы.

Что касается силовых установок, то их задумано целых три: гибридная, полностью электрическая с возможностью замены отжившего аккумулятора и метаноловая. Последняя попала в список не случайно: в 2019 году Farizon Auto разработала собственный экономичный агрегат, работающий на метаноле.

Старт производства и поставок Homtruck запланирован на 2024 год. Помимо Китая, электрогрузовик хотят продавать в Европе, Корее, Японии и Северной Америке.